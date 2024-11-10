10 ноября 2024

Житель ХМАО отправится в колонию за попытку диверсии на железной дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин пытался взорвать участок железной дороги Нижневартовск — Сургут
Югорчанин пытался взорвать участок железной дороги Нижневартовск — Сургут Фото:

За попытку диверсии на железной дороге суд приговорил югорчанина к семи годам лишения свободы. Четыре года от общего срока он проведет в колонии строго режима.

«Мужчина проведет первые три года в тюрьме, а оставшиеся 4 года — в исправительной колонии строгого режима. Ханты-Мансийским окружным судом он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на совершение диверсии)», — пишет «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по Тюменской области.

По версии следствия, житель ХМАО выполнял указание куратора военизированного формирования ВСУ, предварительно вступив с ним в переписку в telegram. Он нашел для поджога релейные электрощиты на участке железной дороги Нижневартовск — Сургут. Однако силовики предотвратили диверсию и задержали югорчанина.

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За попытку диверсии на железной дороге суд приговорил югорчанина к семи годам лишения свободы. Четыре года от общего срока он проведет в колонии строго режима. «Мужчина проведет первые три года в тюрьме, а оставшиеся 4 года — в исправительной колонии строгого режима. Ханты-Мансийским окружным судом он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на совершение диверсии)», — пишет «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по Тюменской области. По версии следствия, житель ХМАО выполнял указание куратора военизированного формирования ВСУ, предварительно вступив с ним в переписку в telegram. Он нашел для поджога релейные электрощиты на участке железной дороги Нижневартовск — Сургут. Однако силовики предотвратили диверсию и задержали югорчанина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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