Житель ХМАО отправится в колонию за попытку диверсии на железной дороге

За попытку диверсии на железной дороге суд приговорил югорчанина к семи годам лишения свободы. Четыре года от общего срока он проведет в колонии строго режима.
«Мужчина проведет первые три года в тюрьме, а оставшиеся 4 года — в исправительной колонии строгого режима. Ханты-Мансийским окружным судом он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на совершение диверсии)», — пишет «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по Тюменской области.
По версии следствия, житель ХМАО выполнял указание куратора военизированного формирования ВСУ, предварительно вступив с ним в переписку в telegram. Он нашел для поджога релейные электрощиты на участке железной дороги Нижневартовск — Сургут. Однако силовики предотвратили диверсию и задержали югорчанина.
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