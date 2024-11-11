Губернатор ХМАО раскрыл принципы работы с мэрами

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что работает с мэрами по принципу одной команды. Формирование программ на разных уровнях должно происходить совместно, заявил Кухарук в интервью с политологом Дарьей Кислицыной.
«При утверждении правительства было принято решение о том, чтобы главы муниципалитетов от советов муниципальных образований Югры вошли с правом совещательного голоса в состав правительства. Когда мы посещали все 22 муниципалитета, я проводил встречи с муниципальными управленческими командами. Я говорил, что не должно быть разрыва по полномочиям между деятельностью, которая ведется региональным правительством, департаментами окружными и теми, кто работает на местах», — поделился Кухарук в интервью, опубликованном в telegram-канале ВАРМСУ.
Глава ХМАО подчеркнул важность совместной работы. «Человек ориентируется на конечный результат. И мы должны работать одной командой. Эту задачу я транслирую нашей команде, в которую входят и регионы, и муниципалитеты. Совместно формировать муниципальные и региональные программы и совместно рассматривать проект бюджета», — добавил губернатор.
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