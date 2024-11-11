Глава КНДР подписал закон о ратификации договора о партнерстве с РФ

12 ноября 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Документ заменяет базовый Договор о дружбе РФ и КНДР Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU В КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ. Соответствующий указ был подписан 11 ноября, сообщили северокорейские журналисты. Новость по теме Ким Чен Ын придет на помощь Путину в случае агрессии Запада: главное из заявлений лидеров «Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“. Он был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года», — передает радиостанция «Голос Кореи». Документ заменяет базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР. Новое соглашение действует с даты обмена ратификационными грамотами. Закон о партнерстве 9 ноября подписал российский лидер Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей». Соглашение является бессрочным. В МИД РФ считают, что договор призван сохранить баланс сил и снизить риски ядерной войны на Корейском полуострове, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ. Соответствующий указ был подписан 11 ноября, сообщили северокорейские журналисты. «Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“. Он был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года», — передает радиостанция «Голос Кореи». Документ заменяет базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР. Новое соглашение действует с даты обмена ратификационными грамотами. Закон о партнерстве 9 ноября подписал российский лидер Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей». Соглашение является бессрочным. В МИД РФ считают, что договор призван сохранить баланс сил и снизить риски ядерной войны на Корейском полуострове, пишет RT.