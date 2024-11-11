Глава КНДР подписал закон о ратификации договора о партнерстве с РФ

В КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ. Соответствующий указ был подписан 11 ноября, сообщили северокорейские журналисты.
«Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“. Он был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года», — передает
Документ заменяет базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР. Новое соглашение действует с даты обмена ратификационными грамотами.
Закон о партнерстве 9 ноября подписал российский лидер Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей». Соглашение является бессрочным. В МИД РФ считают, что договор призван сохранить баланс сил и снизить риски ядерной войны на Корейском полуострове, пишет RT.
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