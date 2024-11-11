11 ноября 2024

Глава КНДР подписал закон о ратификации договора о партнерстве с РФ

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Документ заменяет базовый Договор о дружбе РФ и КНДР Фото:

В КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ. Соответствующий указ был подписан 11 ноября, сообщили северокорейские журналисты.

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«Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“. Он был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года», — передает радиостанция «Голос Кореи».

Документ заменяет базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР. Новое соглашение действует с даты обмена ратификационными грамотами.

Закон о партнерстве 9 ноября подписал российский лидер Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей». Соглашение является бессрочным. В МИД РФ считают, что договор призван сохранить баланс сил и снизить риски ядерной войны на Корейском полуострове, пишет RT.

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В КНДР ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ. Соответствующий указ был подписан 11 ноября, сообщили северокорейские журналисты. «Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“. Он был заключен в Пхеньяне 19 июня 2024 года», — передает радиостанция «Голос Кореи». Документ заменяет базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР. Новое соглашение действует с даты обмена ратификационными грамотами. Закон о партнерстве 9 ноября подписал российский лидер Владимир Путин, напоминает «Национальная служба новостей». Соглашение является бессрочным. В МИД РФ считают, что договор призван сохранить баланс сил и снизить риски ядерной войны на Корейском полуострове, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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