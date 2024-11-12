Челябинский экс-полицейский, избивший подозреваемого, получил условный срок

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Бывший полицейский отделался условным сроком Фото:

Челябинский облсуд 12 ноября утвердил условный срок экс-начальнику отделения по раскрытию краж и угонов автотранспорта угрозыска УМВД по Челябинску Николаю Озерянскому, осужденному за избиение подозреваемого в ходе задержания. Приговор бывшему подполковнику вступил в силу, рассказал URA.RU источник в судебной системе.

«Суд рассмотрел доводы сторон. Приговор Красноармейского райсуда от 22 августа 2024 года, которым Озерянскому назначено наказание в виде условного лишения свободы, оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Озерянский попал под следствие зимой 2022 года. Офицера (на момент следственных действий Озерянский имел звание подполковника) обвинили в превышении должностных полномочий. Предварительно, во время задержания подозреваемого в скупке угнанного автомобиля, он избил его. У потерпевшего была зафиксирована травма селезенки, потребовалось хирургическое вмешательство.

Дело о превышении должностных полномочий передали в суд в марте 2023 года. В ходе процесса полицейский отрицал факт избиения задержанного. Однако проведенные экспертизы и показания свидетелей говорили о его причастности. При этом коллеги Озерянского указывали, что потерпевший мог и оговорить его.

Приговор Озерянскому вынесли в августе этого года. Его признали виновным и, учитывая все смягчающие обстоятельства, назначили три года условного лишения свободы. Также ему на два года запретили занимать должности в системе МВД РФ.

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Челябинский облсуд 12 ноября утвердил условный срок экс-начальнику отделения по раскрытию краж и угонов автотранспорта угрозыска УМВД по Челябинску Николаю Озерянскому, осужденному за избиение подозреваемого в ходе задержания. Приговор бывшему подполковнику вступил в силу, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Суд рассмотрел доводы сторон. Приговор Красноармейского райсуда от 22 августа 2024 года, которым Озерянскому назначено наказание в виде условного лишения свободы, оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Озерянский попал под следствие зимой 2022 года. Офицера (на момент следственных действий Озерянский имел звание подполковника) обвинили в превышении должностных полномочий. Предварительно, во время задержания подозреваемого в скупке угнанного автомобиля, он избил его. У потерпевшего была зафиксирована травма селезенки, потребовалось хирургическое вмешательство. Дело о превышении должностных полномочий передали в суд в марте 2023 года. В ходе процесса полицейский отрицал факт избиения задержанного. Однако проведенные экспертизы и показания свидетелей говорили о его причастности. При этом коллеги Озерянского указывали, что потерпевший мог и оговорить его. Приговор Озерянскому вынесли в августе этого года. Его признали виновным и, учитывая все смягчающие обстоятельства, назначили три года условного лишения свободы. Также ему на два года запретили занимать должности в системе МВД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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