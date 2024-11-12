Челябинский экс-полицейский, избивший подозреваемого, получил условный срок

12 ноября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Бывший полицейский отделался условным сроком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский облсуд 12 ноября утвердил условный срок экс-начальнику отделения по раскрытию краж и угонов автотранспорта угрозыска УМВД по Челябинску Николаю Озерянскому, осужденному за избиение подозреваемого в ходе задержания. Приговор бывшему подполковнику вступил в силу, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Суд рассмотрел доводы сторон. Приговор Красноармейского райсуда от 22 августа 2024 года, которым Озерянскому назначено наказание в виде условного лишения свободы, оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Озерянский попал под следствие зимой 2022 года. Офицера (на момент следственных действий Озерянский имел звание подполковника) обвинили в превышении должностных полномочий. Предварительно, во время задержания подозреваемого в скупке угнанного автомобиля, он избил его. У потерпевшего была зафиксирована травма селезенки, потребовалось хирургическое вмешательство. Дело о превышении должностных полномочий передали в суд в марте 2023 года. В ходе процесса полицейский отрицал факт избиения задержанного. Однако проведенные экспертизы и показания свидетелей говорили о его причастности. При этом коллеги Озерянского указывали, что потерпевший мог и оговорить его. Приговор Озерянскому вынесли в августе этого года. Его признали виновным и, учитывая все смягчающие обстоятельства, назначили три года условного лишения свободы. Также ему на два года запретили занимать должности в системе МВД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский облсуд 12 ноября утвердил условный срок экс-начальнику отделения по раскрытию краж и угонов автотранспорта угрозыска УМВД по Челябинску Николаю Озерянскому, осужденному за избиение подозреваемого в ходе задержания. Приговор бывшему подполковнику вступил в силу, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Суд рассмотрел доводы сторон. Приговор Красноармейского райсуда от 22 августа 2024 года, которым Озерянскому назначено наказание в виде условного лишения свободы, оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Озерянский попал под следствие зимой 2022 года. Офицера (на момент следственных действий Озерянский имел звание подполковника) обвинили в превышении должностных полномочий. Предварительно, во время задержания подозреваемого в скупке угнанного автомобиля, он избил его. У потерпевшего была зафиксирована травма селезенки, потребовалось хирургическое вмешательство. Дело о превышении должностных полномочий передали в суд в марте 2023 года. В ходе процесса полицейский отрицал факт избиения задержанного. Однако проведенные экспертизы и показания свидетелей говорили о его причастности. При этом коллеги Озерянского указывали, что потерпевший мог и оговорить его. Приговор Озерянскому вынесли в августе этого года. Его признали виновным и, учитывая все смягчающие обстоятельства, назначили три года условного лишения свободы. Также ему на два года запретили занимать должности в системе МВД РФ.