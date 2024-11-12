Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой

Психолог Дугенцова: отказ от соцсетей поможет избавиться от осенней хандры
© Служба новостей «URA.RU»
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Психолог посоветовала позитивно мыслить и отказаться от соцсетей, чтобы избавиться от хандры
Психолог посоветовала позитивно мыслить и отказаться от соцсетей, чтобы избавиться от хандры Фото:

Отдых от социальных сетей поможет справиться с осенней хандрой. Об этом сообщила в психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, настроение — это выбор каждого человека. «Каждый из нас может выбрать для себя позитив и не страдать от осенней хандры», — отметила психолог в интервью «Ридусу».

Эксперт посоветовала сделать то, что давно откладывалось в долгий ящик. «Это поможет психике завершить гештальты, наполниться новой энергией и силами», — объяснила Дугенцова.

Чтобы не впадать в хандру в холодное время года, портал VSE42.RU советует чаще устраивать посиделки с друзьями, баловать себя любимыми блюдами, делать себе приятные подарки, больше времени проводить на свежем воздухе и отказаться от плохих новостей. А вот нутрициолог Гульнара Кузина рекомендует вместо того, чтобы заедать стресс, заняться спортом, активность следует выбирать по душе, передает «Царьград». 

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Отдых от социальных сетей поможет справиться с осенней хандрой. Об этом сообщила в психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, настроение — это выбор каждого человека. «Каждый из нас может выбрать для себя позитив и не страдать от осенней хандры», — отметила психолог в интервью «Ридусу». Эксперт посоветовала сделать то, что давно откладывалось в долгий ящик. «Это поможет психике завершить гештальты, наполниться новой энергией и силами», — объяснила Дугенцова. Чтобы не впадать в хандру в холодное время года, портал VSE42.RU советует чаще устраивать посиделки с друзьями, баловать себя любимыми блюдами, делать себе приятные подарки, больше времени проводить на свежем воздухе и отказаться от плохих новостей. А вот нутрициолог Гульнара Кузина рекомендует вместо того, чтобы заедать стресс, заняться спортом, активность следует выбирать по душе, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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