Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой

Отдых от социальных сетей поможет справиться с осенней хандрой. Об этом сообщила в психолог Дарья Дугенцова.
По ее словам, настроение — это выбор каждого человека. «Каждый из нас может выбрать для себя позитив и не страдать от осенней хандры», — отметила психолог в интервью «Ридусу».
Эксперт посоветовала сделать то, что давно откладывалось в долгий ящик. «Это поможет психике завершить гештальты, наполниться новой энергией и силами», — объяснила Дугенцова.
Чтобы не впадать в хандру в холодное время года, портал VSE42.RU советует чаще устраивать посиделки с друзьями, баловать себя любимыми блюдами, делать себе приятные подарки, больше времени проводить на свежем воздухе и отказаться от плохих новостей. А вот нутрициолог Гульнара Кузина рекомендует вместо того, чтобы заедать стресс, заняться спортом, активность следует выбирать по душе, передает «Царьград».
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