Mash: умер последний глава комсомола СССР Зюкин

Последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ скончался в возрасте 70 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин... Мужчина долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике», — говорится в публикации авторов канала.
Отмечается, что Зюкин на своем посту провозгласил приход выходцев ВЛКСМ в бизнес. Среди самых ярких предпринимателей, начавших карьеру после комсомола были Михаил Фридман и Борис Березовский.
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