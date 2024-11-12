12 ноября 2024

Mash: умер последний глава комсомола СССР Зюкин

© Служба новостей «URA.RU»
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При Зикове комсомольцы начали уходить в бизнес, пишет Mash
При Зикове комсомольцы начали уходить в бизнес, пишет Mash Фото:

Последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ скончался в возрасте 70 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин... Мужчина долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике», — говорится в публикации авторов канала.

Отмечается, что Зюкин на своем посту провозгласил приход выходцев ВЛКСМ в бизнес. Среди самых ярких предпринимателей, начавших карьеру после комсомола были Михаил Фридман и Борис Березовский.

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Последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ скончался в возрасте 70 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин... Мужчина долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике», — говорится в публикации авторов канала. Отмечается, что Зюкин на своем посту провозгласил приход выходцев ВЛКСМ в бизнес. Среди самых ярких предпринимателей, начавших карьеру после комсомола были Михаил Фридман и Борис Березовский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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