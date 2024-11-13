Россия вошла в топ стран G20 по дешевизне сливочного масла

Самое доступное сливочное масло можно приобрести в Индии, где цена за упаковку весом 200 грамм составляет всего 1,37 доллара. Для сравнения, в России такая же пачка масла стоит 2,09 доллара, что ставит страну на восьмое место в рейтинге среди стран G20.
«Самое дешевое сливочное масло можно найти на полках индийских супермаркетов: там пачка весом 200 граммов обойдется всего в 1,37 доллара — такая же в России будет стоить 2,09 доллара», — сообщило РИА «Новости». Согласно анализу агентства, средняя стоимость сливочного масла в странах «Большой двадцатки» и Евросоюза достигает 2,78 доллара за пачку.
В рейтинге стран с наиболее доступными ценами на сливочное масло после Индии следуют Венгрия (1,76 доллара за пачку), Португалия (1,9 доллара), США (1,94 доллара) и Польша (1,96 доллара). В десятку также вошли: Германия, Турция, Испания, Австрия.
В половине анализируемых стран цены на масло оказались ниже среднемировой цены — 2,78 доллара за пачку. Самая высокая цена на продукт зафиксирована в Дании, где за упаковку весом 200 грамм местные жители платят 4,27 доллара. В нижней части рейтинга также находятся Болгария с ценой в 3,98 доллара, Япония — 3,91 доллара, Австралия — 3,82 доллара и Индонезия, где стоимость составляет 3,67 доллара.
Цены на сливочное масло в России значительно возросли. Только за последний год стоимость увеличилась более чем на 20%. URA.RU в материале сообщало, почему в стране дорожает масло, и что говорят в Россельхознадзоре.
С 27 октября сливочное масло начала экспортировать в Россию Турция. Всего за два первых дня было импортировано 20 тонн продукции. О том, насколько подорожало масло в РФ и когда стабилизируется ситуация на рынке — в материале URA.RU.
По мнению Минпромторга РФ, ситуация на рынке сливочного масла в стране остается стабильной. Там же отметили, что снижения спроса на продукт не зафиксировано, так же как и его отсутствия на полках магазинов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.