Минпромторг оценил ситуацию на рынке сливочного масла в РФ

Ситуация на рынке сливочного масла в России остается стабильной, сообщили в Минпромторге РФ. В ведомстве подчеркивают, что не зафиксировано снижения спроса на продукт, а также его отсутствие на полках магазинов.
«Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары. На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижения спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке», — объясняют в Минпромторге, передает РИА Новости.
Отмечается, что торговые сети не стремятся к повышению цен на сливочное масло, понимая, что это может повлиять на их конкурентные преимущества. Такая стратегия помогает поддерживать доступность продукта для потребителей и способствует удержанию спроса на прежнем уровне.
Ранее компания «Эконива» уведомила российские магазины о снижении цен на сливочное масло с 1 ноября на 10%. В России темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.