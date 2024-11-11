11 ноября 2024

Минпромторг оценил ситуацию на рынке сливочного масла в РФ

Минпромторг: дефицит сливочного масла на полках в магазинах не наблюдается
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые сети неохотно повышают цены, заявили в Минпромторге
Торговые сети неохотно повышают цены, заявили в Минпромторге Фото:

Ситуация на рынке сливочного масла в России остается стабильной, сообщили в Минпромторге РФ. В ведомстве подчеркивают, что не зафиксировано снижения спроса на продукт, а также его отсутствие на полках магазинов.

«Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары. На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижения спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке», — объясняют в Минпромторге, передает РИА Новости.

Отмечается, что торговые сети не стремятся к повышению цен на сливочное масло, понимая, что это может повлиять на их конкурентные преимущества. Такая стратегия помогает поддерживать доступность продукта для потребителей и способствует удержанию спроса на прежнем уровне.

Ранее компания «Эконива» уведомила российские магазины о снижении цен на сливочное масло с 1 ноября на 10%. В России темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. 

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Ситуация на рынке сливочного масла в России остается стабильной, сообщили в Минпромторге РФ. В ведомстве подчеркивают, что не зафиксировано снижения спроса на продукт, а также его отсутствие на полках магазинов. «Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары. На полках не наблюдается ситуации с отсутствием сливочного масла, а также снижения спроса, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке», — объясняют в Минпромторге, передает РИА Новости. Отмечается, что торговые сети не стремятся к повышению цен на сливочное масло, понимая, что это может повлиять на их конкурентные преимущества. Такая стратегия помогает поддерживать доступность продукта для потребителей и способствует удержанию спроса на прежнем уровне. Ранее компания «Эконива» уведомила российские магазины о снижении цен на сливочное масло с 1 ноября на 10%. В России темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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