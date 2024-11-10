10 ноября 2024

В России подешевело сливочное масло

Группа «Эконива» уведомила магазины о снижении цен на сливочное масло
© Служба новостей «URA.RU»
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Сливочное масло. Тюмень, магнит, сливочное масло
Торговые сети получили первое уведомление о снижении отпускных цен на сливочное масло Фото:

Компания «Эконива» объявила о снижении отпускных цен на сливочное масло на 10% начиная с 1 ноября. Об этом сообщили два источника в ритейле, а также подтвердил представитель производителя.

«Группа „Эконива“ уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло, <…> Стоимость продукта <…> будет уменьшена на 10% с 1 ноября» — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников.

По информации источников, решение о снижении цен может быть связано с изменениями на рынке молочной продукции или увеличением объемов производства, что позволило компании оптимизировать затраты. Дополнительные подробности о причинах изменения ценовой политики пока не раскрываются.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), наблюдается повышение стоимости сливочного масла, сметаны и пастеризованного молока, а также других продуктов питания. Статистические данные показывают, что за неделю с 29 октября по 5 ноября 2024 года индекс потребительских цен достиг 100,19%. С начала ноября показатель составил 100,12%, а с начала года увеличение цен составило 106,75%.

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Компания «Эконива» объявила о снижении отпускных цен на сливочное масло на 10% начиная с 1 ноября. Об этом сообщили два источника в ритейле, а также подтвердил представитель производителя. «Группа „Эконива“ уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло, <…> Стоимость продукта <…> будет уменьшена на 10% с 1 ноября» — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников. По информации источников, решение о снижении цен может быть связано с изменениями на рынке молочной продукции или увеличением объемов производства, что позволило компании оптимизировать затраты. Дополнительные подробности о причинах изменения ценовой политики пока не раскрываются. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), наблюдается повышение стоимости сливочного масла, сметаны и пастеризованного молока, а также других продуктов питания. Статистические данные показывают, что за неделю с 29 октября по 5 ноября 2024 года индекс потребительских цен достиг 100,19%. С начала ноября показатель составил 100,12%, а с начала года увеличение цен составило 106,75%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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