В России подешевело сливочное масло

Компания «Эконива» объявила о снижении отпускных цен на сливочное масло на 10% начиная с 1 ноября. Об этом сообщили два источника в ритейле, а также подтвердил представитель производителя.
«Группа „Эконива“ уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло, <…> Стоимость продукта <…> будет уменьшена на 10% с 1 ноября» — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников.
По информации источников, решение о снижении цен может быть связано с изменениями на рынке молочной продукции или увеличением объемов производства, что позволило компании оптимизировать затраты. Дополнительные подробности о причинах изменения ценовой политики пока не раскрываются.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), наблюдается повышение стоимости сливочного масла, сметаны и пастеризованного молока, а также других продуктов питания. Статистические данные показывают, что за неделю с 29 октября по 5 ноября 2024 года индекс потребительских цен достиг 100,19%. С начала ноября показатель составил 100,12%, а с начала года увеличение цен составило 106,75%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.