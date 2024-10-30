В РФ начались поставки сливочного масла из Турции: когда стабилизируется ситуация на рынке

Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию 27 октября, за два дня было импортировано 20 тонн продукции. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. О том, насколько подорожало масло в РФ и когда стабилизируется ситуация на рынке — в материале URA.RU.
В РФ началось поступление масла из Турции
Турция начала экспорт сливочного масла в Россию, первая партия в размере 20 тонн была доставлена за два дня. Об этом информирует пресс-служба Россельхознадзора, подчеркивая, что быстрый старт поставок является частью стратегии расширения списка стран-поставщиков данного продукта.
«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС „ВетИС“ по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла», — сообщает Россельхознадзор.
Пресс-служба Россельхознадзора также отметила, что увеличение импорта сливочного масла из различных стран поможет стабилизировать рынок в России и обеспечить больший выбор для потребителей. Эти меры направлены на улучшение продовольственной безопасности страны.
Как сообщает telegram-канал Mash, этот ввоз является тестовым и направлен на оценку спроса российских потребителей на продукцию из Турции. По данным Mash, в случае положительного отзыва потребителей и успешных продаж, возможно расширение объемов импорта данной продукции. Таким образом, будущее поставок турецкого масла в Россию зависит от реакции рынка на первую пробную партию.
Откуда еще могут начать поставлять масло в РФ
В планах у России расширение географии поставок масла. В ближайшее время к поставкам сливочного масла планируется привлечь Иран, Индию, Киргизию и Азербайджан, пишет telegram-канал Mash. Эти меры направлены на увеличение ввоза масла, которое с начала года уже составило 112 тысяч тонн, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.
Ранее Минсельхоз заявлял о мерах по увеличению поставок сливочного масла из-за рубежа. Речь шла в том числе об открытии импорта из Индии и Ирана. Это часть стратегии стабилизации внутренних цен на сливочное масло и обеспечения его достатка на рынке РФ.
Насколько подорожало масло с начала года
С начала года стоимость сливочного масла в рознице в России увеличилась на 25,7%, сообщил Росстат. Особенно заметное увеличение цен произошло за последнюю неделю октября, когда цены выросли на 1,9%. В сентябре розничные цены на продукт выросли на 5,1%, а с начала года до середины октября — на 21,5%. В январе 2024 года средняя розничная цена составляла 876,33 рубля за килограмм, а в сентябре она уже достигла 1021,91 рубля. Год назад эта же цифра была на уровне 824,52 рубля за килограмм. Повышение коснулось сливочного масла сокращением его поставок в РФ.
Когда стабилизируется цена на сливочное масло
Стабилизация цен на сливочное масло в России ожидается вследствие увеличения импорта и снижения спроса. Об этом заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. По его словам, улучшение ситуации происходит благодаря точечным импортным поставкам и окончанию пикового сезона потребления продукта.
«Ситуация на российском рынке сливочного масла начинает стабилизироваться по мере поступления точечных импортных поставок. Скажется и замедление роста спроса, в том числе окончания сезона мороженого», — сообщил Белов, передает ТАСС.
Кроме того, Артем Белов отметил снижение оптовых цен на сливочное масло, что в перспективе повлияет на розничные цены. Удорожание себестоимости производства и исходного сырья ранее стало причиной роста цен, однако текущие изменения на рынке должны способствовать их стабилизации.
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