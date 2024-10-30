Почему в России дорожает сливочное масло

Россельхознадзор: производства сливочного масла с 2024 года выросло на 3,51%

30 октября 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

РФ к 29 октября увеличила производство сливочного масла на 3,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на сливочное масло значительно возросли. За последний год они увеличились более чем на 20%. Эксперты, с которыми общался Forbes, связывают этот рост с удорожанием затрат на производство и отмечают, что объемы производства, хоть и увеличиваются, слабо отвечают на растущий спрос. Почему в РФ дорожает масло, и что говорят в Россельхознадзоре — в материале URA.RU. Почему в России дорожает сливочное масло По данным Росстата, только за неделю с 15 по 21 октября сливочное масло подорожало на 1,6%. В сентябре розничные цены на продукт выросли на 5,1%, а с начала года до середины октября — на 21,5%. В январе 2024 года средняя розничная цена составляла 876,33 рубля за килограмм, а в сентябре она уже достигла 1021,91 рубля. Год назад эта же цифра была на уровне 824,52 рубля за килограмм. Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сообщил, что на третьей неделе октября средняя цена на самое доступное сливочное масло в крупных торговых сетях-членах АКОРТ составила 866 рублей за килограмм. Следовательно, цены на масло продолжают расти, и недавно этот рост ускорился. По мнению экспертов Forbes, на увеличение цен повлияли рост стоимости сырья и издержек производства, а также увеличение спроса. Новость по теме Чем заменить сливочное масло на фоне роста цен По информации представителя пресс-службы аграрного холдинга «ЭкоНива» в интервью для Forbes, компания фиксирует повышение себестоимости как необработанного молока, так и финальной молочной продукции. Андрей Григоращенко, вице-президент ГК «Дамате», в свою очередь, подчеркивает, что с начала года розничные цены на молоко-сырье увеличились на 15—17% в среднем по рынку. Согласно информации, предоставленной экспертами изданию Forbes, одной из причин повышения цен является увеличение спроса на сливочное масло, которое опережает объемы производства. Артем Белов из организации «Союзмолока» указывает, что в 2023 году объем рынка сливочного масла составил 450 000 тонн, при этом за год спрос вырос на 7%, а по итогам первых семи месяцев 2024 года наблюдается увеличение на 2%. Алексей Груздев, генеральный директор консалтинговой компании STREDA, добавляет, что в последние два года среднегодовой рост спроса на масло составил 6—7% благодаря росту благосостояния населения. Дефицита на рынке не наблюдается Из-за увеличения цен на сливочное масло в рознице возникли обсуждения в СМИ о возможном дефиците продукта. По мнению экспертов, несмотря на то, что производство отстает от растущего спроса, дефицита на рынке не наблюдается, пишет Forbes. По словам Белова из ассоциации «Союзмолока», множество предприятий страны производят сливочное масло, и оно не исчезнет с полок магазинов. Аналогичную позицию занимает и Камышный из компании «Милком», подчеркивая наличие достаточных остатков у крупных производителей. Тем не менее, в сфере поставок иногда возникают определенные сложности. Например, как сообщали «Известия», производители таких брендов, как «Простоквашино», «Село Зеленое» и другие, информировали ретейлеров о временной приостановке отгрузок из-за роста цен на сырье. Караваев из АКТОР уточняет, что ретейлеры активно ведут переговоры с поставщиками для стабилизации ситуации, и некоторые готовы предложить дополнительные объемы продукции для удовлетворения потребительского спроса. Груздев из консалтинговой компании STREDA рассказывает о различии между производителями и копакерами (фасовщиками), такими как H&N с брендом «Простоквашино». Он отмечает, что при текущей ценовой ситуации на оптовом рынке молочных жиров перепродажа фасованного масла стала менее выгодной. РФ к 29 октября увеличила производство сливочного масла на 3,5% Производство сливочного масла в России увеличилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 384,3 тыс. тонн за аналогичный период, сообщает издание «Агроэксперт», ссылаясь на данные ФГИС «ВетИС» Россельхознадзора. В то же время количество импортированного в РФ сливочного масла также выросло и составило 112,3 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Помимо роста производства, в России также наблюдается увеличение импорта сливочного масла. В текущем году его объем вырос на 9%. Начались поставки продукции от 22 зарубежных предприятий, и в настоящее время рассматривается возможность расширения поставок еще с 16 других предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на сливочное масло значительно возросли. За последний год они увеличились более чем на 20%. Эксперты, с которыми общался Forbes, связывают этот рост с удорожанием затрат на производство и отмечают, что объемы производства, хоть и увеличиваются, слабо отвечают на растущий спрос. Почему в РФ дорожает масло, и что говорят в Россельхознадзоре — в материале URA.RU. По данным Росстата, только за неделю с 15 по 21 октября сливочное масло подорожало на 1,6%. В сентябре розничные цены на продукт выросли на 5,1%, а с начала года до середины октября — на 21,5%. В январе 2024 года средняя розничная цена составляла 876,33 рубля за килограмм, а в сентябре она уже достигла 1021,91 рубля. Год назад эта же цифра была на уровне 824,52 рубля за килограмм. Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сообщил, что на третьей неделе октября средняя цена на самое доступное сливочное масло в крупных торговых сетях-членах АКОРТ составила 866 рублей за килограмм. Следовательно, цены на масло продолжают расти, и недавно этот рост ускорился. По мнению экспертов Forbes, на увеличение цен повлияли рост стоимости сырья и издержек производства, а также увеличение спроса. По информации представителя пресс-службы аграрного холдинга «ЭкоНива» в интервью для Forbes, компания фиксирует повышение себестоимости как необработанного молока, так и финальной молочной продукции. Андрей Григоращенко, вице-президент ГК «Дамате», в свою очередь, подчеркивает, что с начала года розничные цены на молоко-сырье увеличились на 15—17% в среднем по рынку. Согласно информации, предоставленной экспертами изданию Forbes, одной из причин повышения цен является увеличение спроса на сливочное масло, которое опережает объемы производства. Артем Белов из организации «Союзмолока» указывает, что в 2023 году объем рынка сливочного масла составил 450 000 тонн, при этом за год спрос вырос на 7%, а по итогам первых семи месяцев 2024 года наблюдается увеличение на 2%. Алексей Груздев, генеральный директор консалтинговой компании STREDA, добавляет, что в последние два года среднегодовой рост спроса на масло составил 6—7% благодаря росту благосостояния населения. Из-за увеличения цен на сливочное масло в рознице возникли обсуждения в СМИ о возможном дефиците продукта. По мнению экспертов, несмотря на то, что производство отстает от растущего спроса, дефицита на рынке не наблюдается, пишет Forbes. По словам Белова из ассоциации «Союзмолока», множество предприятий страны производят сливочное масло, и оно не исчезнет с полок магазинов. Аналогичную позицию занимает и Камышный из компании «Милком», подчеркивая наличие достаточных остатков у крупных производителей. Тем не менее, в сфере поставок иногда возникают определенные сложности. Например, как сообщали «Известия», производители таких брендов, как «Простоквашино», «Село Зеленое» и другие, информировали ретейлеров о временной приостановке отгрузок из-за роста цен на сырье. Караваев из АКТОР уточняет, что ретейлеры активно ведут переговоры с поставщиками для стабилизации ситуации, и некоторые готовы предложить дополнительные объемы продукции для удовлетворения потребительского спроса. Груздев из консалтинговой компании STREDA рассказывает о различии между производителями и копакерами (фасовщиками), такими как H&N с брендом «Простоквашино». Он отмечает, что при текущей ценовой ситуации на оптовом рынке молочных жиров перепродажа фасованного масла стала менее выгодной. Производство сливочного масла в России увеличилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 384,3 тыс. тонн за аналогичный период, сообщает издание «Агроэксперт», ссылаясь на данные ФГИС «ВетИС» Россельхознадзора. В то же время количество импортированного в РФ сливочного масла также выросло и составило 112,3 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Помимо роста производства, в России также наблюдается увеличение импорта сливочного масла. В текущем году его объем вырос на 9%. Начались поставки продукции от 22 зарубежных предприятий, и в настоящее время рассматривается возможность расширения поставок еще с 16 других предприятий.