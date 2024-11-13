В Москве собираются построить 12 станций метро

В Москве в период с 2025 по 2027 год будет построено 12 новых станций метро, как часть масштабной программы развития городской инфраструктуры. Об этом сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.
«Будет введено в эксплуатацию более 28 км линий и 12 станций Московского метрополитена, почти 260 км дорог, 48 пешеходных переходов, 45 искусственных сооружений — это эстакады, путепроводы, мосты», — заявила Зяббарова на заседании московского парламента. Ее слова цитирует РБК.
Кроме того, значительная часть финансирования проектов будет осуществляться за счет частных инвестиций. По словам Зяббаровой, частные инвестиции играют ключевую роль в развитии городской инфраструктуры, способствуя росту экономики Москвы и улучшению качества жизни ее жителей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что планируется строительство новых станций на Троицкой линии, особенно на участке от «ЗИЛ» до «Новаторская». Кроме того, предстоит запуск новой метролинии — Рублево-Архангельской, которая будет состоять из восьми станций и пройдет от «Шелепихи» до «Ильинской». В том числе, продолжаться работы по строительству Бирюлевской линии. На восточной части Арбатско-Покровской линии, известной как «синяя» ветка, планируется открытие новой станции «Гольяново». В дополнение, на кольцевой линии метрополитена будет введена в эксплуатацию новая станция «Достоевская», передает «Национальная служба новостей».
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