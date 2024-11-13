13 ноября 2024

В Челябинске бесплатно покажут железнодорожные советские фильмы. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре пройдут два бесплатных показа фильмов от киностудии «Мосфильм»
В ноябре пройдут два бесплатных показа фильмов от киностудии «Мосфильм» Фото:

В Челябинске пройдут бесплатные показы советских железнодорожных фильмов. Зрители смогут посмотреть киноленты «Тридцать четвертый скорый» и «Остановился поезд» 16 и 23 ноября, сообщили в пресс-службе Центра исторического наследия ЮУЖД.

«Ближайшие две субботы, 16 и 23 ноября, в Центре исторического наследия ЮУЖД пройдут показы советских фильмов. Удивительные захватывающие сюжеты, железная дорога, непростые отношения и решения, от которых зависят судьбы и жизни», — говорится в сообщении.

Как уточняют организаторы, посетить кинопоказы можно по предварительной записи. Показ остросюжетного фильма-катастрофы «Тридцать четвертый скорый» о пожаре в составе поезда, запланирован на 16 ноября в 15:00. В следующую субботу, 23 ноября, также в 15:00, зрители смогут посмотреть драму «Остановился поезд» о героическом поступке машиниста поезда и служебной недобросовестности.

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В Челябинске пройдут бесплатные показы советских железнодорожных фильмов. Зрители смогут посмотреть киноленты «Тридцать четвертый скорый» и «Остановился поезд» 16 и 23 ноября, сообщили в пресс-службе Центра исторического наследия ЮУЖД. «Ближайшие две субботы, 16 и 23 ноября, в Центре исторического наследия ЮУЖД пройдут показы советских фильмов. Удивительные захватывающие сюжеты, железная дорога, непростые отношения и решения, от которых зависят судьбы и жизни», — говорится в сообщении. Как уточняют организаторы, посетить кинопоказы можно по предварительной записи. Показ остросюжетного фильма-катастрофы «Тридцать четвертый скорый» о пожаре в составе поезда, запланирован на 16 ноября в 15:00. В следующую субботу, 23 ноября, также в 15:00, зрители смогут посмотреть драму «Остановился поезд» о героическом поступке машиниста поезда и служебной недобросовестности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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