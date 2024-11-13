В Челябинске пройдут бесплатные показы советских железнодорожных фильмов. Зрители смогут посмотреть киноленты «Тридцать четвертый скорый» и «Остановился поезд» 16 и 23 ноября, сообщили в пресс-службе Центра исторического наследия ЮУЖД.
«Ближайшие две субботы, 16 и 23 ноября, в Центре исторического наследия ЮУЖД пройдут показы советских фильмов. Удивительные захватывающие сюжеты, железная дорога, непростые отношения и решения, от которых зависят судьбы и жизни», — говорится в сообщении.
Как уточняют организаторы, посетить кинопоказы можно по предварительной записи. Показ остросюжетного фильма-катастрофы «Тридцать четвертый скорый» о пожаре в составе поезда, запланирован на 16 ноября в 15:00. В следующую субботу, 23 ноября, также в 15:00, зрители смогут посмотреть драму «Остановился поезд» о героическом поступке машиниста поезда и служебной недобросовестности.
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