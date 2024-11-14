В Раде обвинили Зеленского в грубейшем нарушении Конституции

Депутат Геращенко: Зеленский нарушил Конституцию, проигнорировав 47 законов
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский игнорирует законы в критических масштабах, заявила Геращенко Фото:

В Верховной Раде Украины выразили обвинения в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что с 2019 года Зеленский не отреагировал на 47 законов в установленный законом срок, что противоречит Конституции.

«По Конституции, у президента есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто нарушали эту норму», — написала Геращенко в своем telegram-канале. Она добавила, что более 30 законов было проигнорировано после 24 февраля 2022 года, и подчеркнула, что это явление достигло критических масштабов. Из 47 нератифицированных законов 37 были предложены депутатами, восемь — правительством и два — самим Зеленским.

Президент России Владимир Путин также обвинял Зеленского в нарушении Конституции Украины после истечения срока президентства 20 мая. По словам Путина, основное законодательство страны позволяет продление полномочий только Верховной Рады, но не президента.

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В Верховной Раде Украины выразили обвинения в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что с 2019 года Зеленский не отреагировал на 47 законов в установленный законом срок, что противоречит Конституции. «По Конституции, у президента есть 15 дней, чтобы подписать или ветировать принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто нарушали эту норму», — написала Геращенко в своем telegram-канале. Она добавила, что более 30 законов было проигнорировано после 24 февраля 2022 года, и подчеркнула, что это явление достигло критических масштабов. Из 47 нератифицированных законов 37 были предложены депутатами, восемь — правительством и два — самим Зеленским. Президент России Владимир Путин также обвинял Зеленского в нарушении Конституции Украины после истечения срока президентства 20 мая. По словам Путина, основное законодательство страны позволяет продление полномочий только Верховной Рады, но не президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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