Украинский лидер Владимир Зеленский, находясь на посту президента, нарушает Конституцию Украины, поскольку основной закон страны предусматривает продление полномочий только для Верховной Рады, но не для президента. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода после переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
«Про продление полномочий президента — ничего не сказано в Конституции Украины», — заявил Путин. Он добавил, что основной закон страны разрешает лишь продление полномочий Верховной Рады.
У Владимира Зеленского 20 мая истек срок нахождения на посту президента Украины. Президентские выборы на Украине не проводились из-за военного положения. Владимир Путин не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским из-за окончания его президентского срока. Об этом 26 мая заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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