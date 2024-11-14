В России рухнули цены на новый iPhone 16

В России резко снизились цены на iPhone 16 Pro. С момента выпуска в сентябре 2024 года цена уменьшилась с 170 до 130 тысяч рублей, а в ходе последних распродаж она опустилась до 105-115 тысяч рублей, или на 43%.
«Новейшие флагманы Apple подешевели более чем на 50 тысяч рублей, почти на 43%», — сообщает портал Hi-Tech Mail. Там добавили, что наиболее выгодные предложения можно найти на маркетплейсах и при заказе из-за границы. Это актуально, даже с учетом дополнительных пошлин.
Новый iPhone 16 Pro предлагает большой набор камер и улучшенную батарею. Кроме того, он оснащен увеличенным экраном.
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