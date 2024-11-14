14 ноября 2024

Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам

© Служба новостей «URA.RU»
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Герман Греф и Алексей Текслер на открытии светомузыкального фонтана. Челябинск, сбербанк, сбер
Сбербанк также увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам Фото:

Сбербанк планирует с 15 ноября повысить ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. По словам представителя банка, решение связано с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). Изменения коснуться первичного и вторичного рынка.

«С 15 ноября „Сбер“ повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на „Домклике“ по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%», — передает информацию банка ТАСС.

В связи с изменением базовых ставок по ипотеке, «Сбер» также увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам. Поднятие ставок будет варьироваться от 1 до 2,5 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Это изменение затронет тех клиентов, чьи кредиты превышают максимальный лимит, установленный госпрограммами льготного кредитования.

Ранее сообщалось, что повышение ключевой ставки возможно в конце 2024 года. По словам зампредседателя ЦБ России Андрея Заботкина, подъем ставки будет способствовать снижению темпов инфляции в следующем году, оставляя меньший эффект на динамику развития экономики страны.

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Сбербанк планирует с 15 ноября повысить ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. По словам представителя банка, решение связано с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). Изменения коснуться первичного и вторичного рынка. «С 15 ноября „Сбер“ повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на „Домклике“ по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%», — передает информацию банка ТАСС. В связи с изменением базовых ставок по ипотеке, «Сбер» также увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам. Поднятие ставок будет варьироваться от 1 до 2,5 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Это изменение затронет тех клиентов, чьи кредиты превышают максимальный лимит, установленный госпрограммами льготного кредитования. Ранее сообщалось, что повышение ключевой ставки возможно в конце 2024 года. По словам зампредседателя ЦБ России Андрея Заботкина, подъем ставки будет способствовать снижению темпов инфляции в следующем году, оставляя меньший эффект на динамику развития экономики страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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