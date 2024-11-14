Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам

15 ноября 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Сбербанк также увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбербанк планирует с 15 ноября повысить ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. По словам представителя банка, решение связано с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). Изменения коснуться первичного и вторичного рынка. «С 15 ноября „Сбер“ повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на „Домклике“ по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%», — передает информацию банка ТАСС. В связи с изменением базовых ставок по ипотеке, «Сбер» также увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам. Поднятие ставок будет варьироваться от 1 до 2,5 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Это изменение затронет тех клиентов, чьи кредиты превышают максимальный лимит, установленный госпрограммами льготного кредитования. Ранее сообщалось, что повышение ключевой ставки возможно в конце 2024 года. По словам зампредседателя ЦБ России Андрея Заботкина, подъем ставки будет способствовать снижению темпов инфляции в следующем году, оставляя меньший эффект на динамику развития экономики страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк планирует с 15 ноября повысить ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. По словам представителя банка, решение связано с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). Изменения коснуться первичного и вторичного рынка. «С 15 ноября „Сбер“ повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на „Домклике“ по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%», — передает информацию банка ТАСС. В связи с изменением базовых ставок по ипотеке, «Сбер» также увеличивает средневзвешенные ставки по льготным программам. Поднятие ставок будет варьироваться от 1 до 2,5 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Это изменение затронет тех клиентов, чьи кредиты превышают максимальный лимит, установленный госпрограммами льготного кредитования. Ранее сообщалось, что повышение ключевой ставки возможно в конце 2024 года. По словам зампредседателя ЦБ России Андрея Заботкина, подъем ставки будет способствовать снижению темпов инфляции в следующем году, оставляя меньший эффект на динамику развития экономики страны.