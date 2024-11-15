15 ноября 2024

Лебедев: ВС России ударили по узлу железных дорог в Раздельной Одесской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чеховский мост. Курган , жд, железная дорога
В результате взрыва на железной дороге нарушена цепь поставок из Румынии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области уничтожен военный груз, а также нарушена цепь поставок из Румынии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать… Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии», — сообщил собеседник РИА Новости. По его словам, один из грузов был уничтожен.

По словам Лебедева, масштабы ущерба и его последствия для логистических операций в регионе еще предстоит оценить. Ожидается, что восстановление работы железнодорожного узла займет значительное время, что может повлиять на дальнейшую логистику военных грузов в этом направлении.

В ночь на 14 ноября были слышны взрывы на территории Одесской области. События начались чуть до полуночи, и местные жители активно публиковали видео, на которых видны огромные столбы пламени, вздымающиеся на километры вверх над портами региона, передает «Царьград». Эти возгорания сопровождались длительными послеследствиями в виде вторичных взрывов, продолжавшихся несколько часов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате удара по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области уничтожен военный груз, а также нарушена цепь поставок из Румынии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать… Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии», — сообщил собеседник РИА Новости. По его словам, один из грузов был уничтожен. По словам Лебедева, масштабы ущерба и его последствия для логистических операций в регионе еще предстоит оценить. Ожидается, что восстановление работы железнодорожного узла займет значительное время, что может повлиять на дальнейшую логистику военных грузов в этом направлении. В ночь на 14 ноября были слышны взрывы на территории Одесской области. События начались чуть до полуночи, и местные жители активно публиковали видео, на которых видны огромные столбы пламени, вздымающиеся на километры вверх над портами региона, передает «Царьград». Эти возгорания сопровождались длительными послеследствиями в виде вторичных взрывов, продолжавшихся несколько часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...