Лебедев: ВС России ударили по узлу железных дорог в Раздельной Одесской области

16 ноября 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

В результате взрыва на железной дороге нарушена цепь поставок из Румынии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области уничтожен военный груз, а также нарушена цепь поставок из Румынии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать… Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии», — сообщил собеседник РИА Новости. По его словам, один из грузов был уничтожен. По словам Лебедева, масштабы ущерба и его последствия для логистических операций в регионе еще предстоит оценить. Ожидается, что восстановление работы железнодорожного узла займет значительное время, что может повлиять на дальнейшую логистику военных грузов в этом направлении. В ночь на 14 ноября были слышны взрывы на территории Одесской области. События начались чуть до полуночи, и местные жители активно публиковали видео, на которых видны огромные столбы пламени, вздымающиеся на километры вверх над портами региона, передает «Царьград». Эти возгорания сопровождались длительными послеследствиями в виде вторичных взрывов, продолжавшихся несколько часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате удара по железнодорожному узлу в городе Раздельная Одесской области уничтожен военный груз, а также нарушена цепь поставок из Румынии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать… Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии», — сообщил собеседник РИА Новости. По его словам, один из грузов был уничтожен. По словам Лебедева, масштабы ущерба и его последствия для логистических операций в регионе еще предстоит оценить. Ожидается, что восстановление работы железнодорожного узла займет значительное время, что может повлиять на дальнейшую логистику военных грузов в этом направлении. В ночь на 14 ноября были слышны взрывы на территории Одесской области. События начались чуть до полуночи, и местные жители активно публиковали видео, на которых видны огромные столбы пламени, вздымающиеся на километры вверх над портами региона, передает «Царьград». Эти возгорания сопровождались длительными послеследствиями в виде вторичных взрывов, продолжавшихся несколько часов.