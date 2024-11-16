Лукашенко пристыдил белорусов за то, что те носят Gucci и Versace

Лукашенко: надо носить отечественные ткани, а не Gucci и Versace
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко считает, что белорусам не надо гнаться за западными брендами
Лукашенко считает, что белорусам не надо гнаться за западными брендами Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал своих соотечественников за предпочтение зарубежным брендам, таким как Gucci и Versace, призывая их носить одежду из натуральных местных материалов. Об этом он заявил во время выступления на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах. 

«Лен это будущее, вы видите цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить свое, у нас есть все», — сказал Лукашенко, трансляция выступления проходила на телеканале «Первый информационный». Президент также отметил, что нужно приучать детей к правильным традициям.

Лукашенко выразил поддержку развитию национальной текстильной отрасли и акцентировал внимание на необходимости усиления переработки льна в стране. Глава государства напомнил, что лен традиционно считается одним из национальных символов Белоруссии и занимает свое место на государственном гербе.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал своих соотечественников за предпочтение зарубежным брендам, таким как Gucci и Versace, призывая их носить одежду из натуральных местных материалов. Об этом он заявил во время выступления на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах.  «Лен это будущее, вы видите цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить свое, у нас есть все», — сказал Лукашенко, трансляция выступления проходила на телеканале «Первый информационный». Президент также отметил, что нужно приучать детей к правильным традициям. Лукашенко выразил поддержку развитию национальной текстильной отрасли и акцентировал внимание на необходимости усиления переработки льна в стране. Глава государства напомнил, что лен традиционно считается одним из национальных символов Белоруссии и занимает свое место на государственном гербе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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