Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал своих соотечественников за предпочтение зарубежным брендам, таким как Gucci и Versace, призывая их носить одежду из натуральных местных материалов. Об этом он заявил во время выступления на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах.
«Лен это будущее, вы видите цены начали расти, люди все больше к натуральным тканям склоняются, кроме белорусов. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочей гадостью, а надо носить свое, у нас есть все», — сказал Лукашенко, трансляция выступления проходила на телеканале «Первый информационный». Президент также отметил, что нужно приучать детей к правильным традициям.
Лукашенко выразил поддержку развитию национальной текстильной отрасли и акцентировал внимание на необходимости усиления переработки льна в стране. Глава государства напомнил, что лен традиционно считается одним из национальных символов Белоруссии и занимает свое место на государственном гербе.
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