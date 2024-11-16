Челябинцам рассказали о профессии, где можно зарабатывать 115 тысяч в месяц

В Челябинске монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиП) может рассчитывать на зарплату до 115 тысяч рублей в месяц. Такой доход предлагают соискателю с опытом работы более трех лет и соответствующими компетенциями для монтажа особо сложных узлов и устройств. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
«На самую высокую зарплату, от 75 до 115 тыс. рублей, может рассчитывать кандидат с опытом монтажа особо сложных узлов, блоков, устройств. Стаж работы монтажника РЭАиП — от трех лет», — уточнили в пресс-службе сервиса.
Начинающие в этой профессии могут зарабатывать от 45 тысяч рублей. Специалистам с базовыми навыками монтажа и стажем от года гарантирован заработок до 55 тысяч.
Зарплатный максимум монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов в Москве достигает 150 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге данный показатель чуть меньше — 140 тысяч.
Как сообщало URA.RU ранее, уборщик самолетов в аэропорту перед вылетом может получать от 250 до 340 тысяч рублей на руки. Соискателям предлагают полную занятость при вахтовом методе работы, бесплатное проживание и трехразовое питание.
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