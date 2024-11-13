Общество Работа Челябинцам предложили работу мойщиками самолетов за 340 тысяч рублей 14 ноября 2024 в 10:51 Размер текста - 17 + Работать предстоит вахтовым методом в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Челябинской области предложили мыть самолеты за 340 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на площадке интернет-рекрутмента HeadHunter. «Уборщик самолетов в аэропорту перед вылетом, зарплата от 250 до 340 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется», — говорится в объявлении на сайте. Соискателям предлагают полную занятость при вахтовом методе работы, бесплатное проживание и трехразовое питание. Смена длится 10-11 часов с одним выходным днем в неделю или без него. В объявлении указано, что сотрудники требуются срочно. В Челябинской области предлагают и местную работу с хорошей зарплатой. Так, на производства требуются десятки специалистов с опытом работы на токарных станках. Им готовы предложить заработную плату от 155 тысяч на руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителям Челябинской области предложили мыть самолеты за 340 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на площадке интернет-рекрутмента HeadHunter. «Уборщик самолетов в аэропорту перед вылетом, зарплата от 250 до 340 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется», — говорится в объявлении на сайте. Соискателям предлагают полную занятость при вахтовом методе работы, бесплатное проживание и трехразовое питание. Смена длится 10-11 часов с одним выходным днем в неделю или без него. В объявлении указано, что сотрудники требуются срочно. В Челябинской области предлагают и местную работу с хорошей зарплатой. Так, на производства требуются десятки специалистов с опытом работы на токарных станках. Им готовы предложить заработную плату от 155 тысяч на руки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям