В мечети в Казахстане прогремел взрыв, минимум три человека погибло

В Акмолинской области Казахстана в селе Сабынды произошел взрыв газа в здании бывшей сельской мечети. В результате инцидента погибли три человека.
«В Акмолинской области Казахстана при взрыве газа в бывшей мечети погибли три человека», — сообщает Tengrinews. Там добавили, что среди погибших оказались мужчина, женщина и ребенок. Кроме того, 16 пострадавших были доставлены в больницу. Специальная комиссия в настоящее время устанавливает причины произошедшего взрыва.
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В Акмолинской области Казахстана в селе Сабынды произошел взрыв газа в здании бывшей сельской мечети. В результате инцидента погибли три человека. «В Акмолинской области Казахстана при взрыве газа в бывшей мечети погибли три человека», — сообщает Tengrinews. Там добавили, что среди погибших оказались мужчина, женщина и ребенок. Кроме того, 16 пострадавших были доставлены в больницу. Специальная комиссия в настоящее время устанавливает причины произошедшего взрыва.