В мечети в Казахстане прогремел взрыв, минимум три человека погибло

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Мечеть. Тюмень, мечеть, полумесяц, ислам, мусульманство, ул жданова 9
Комиссия расследует причины взрыва газа в мечети (архивное фото) Фото:

В Акмолинской области Казахстана в селе Сабынды произошел взрыв газа в здании бывшей сельской мечети. В результате инцидента погибли три человека.

«В Акмолинской области Казахстана при взрыве газа в бывшей мечети погибли три человека», — сообщает Tengrinews. Там добавили, что среди погибших оказались мужчина, женщина и ребенок. Кроме того, 16 пострадавших были доставлены в больницу. Специальная комиссия в настоящее время устанавливает причины произошедшего взрыва.

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В Акмолинской области Казахстана в селе Сабынды произошел взрыв газа в здании бывшей сельской мечети. В результате инцидента погибли три человека. «В Акмолинской области Казахстана при взрыве газа в бывшей мечети погибли три человека», — сообщает Tengrinews. Там добавили, что среди погибших оказались мужчина, женщина и ребенок. Кроме того, 16 пострадавших были доставлены в больницу. Специальная комиссия в настоящее время устанавливает причины произошедшего взрыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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