Санкт-Петербург остался без легендарных пышек

Старейшая пышечная Санкт-Петербурга «Ленинградские пышки» на Большой Конюшенной, 25, закрылась на ремонт. Об этом сообщило заведение в соцсети «ВКонтакте».
«Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для Вас. <…> Приносим извинения за временные неудобства и будем ждать вновь встречи с Вами, в уже обновленной Пышечной», — передает «Фонтанка.ру» сообщение пышечной.
Читатели портала рассказали, что с 11 ноября на входе в пышечную висит уведомление о начале ремонтных работ, запланированных на период до 25 ноября. Информация о временном закрытии заведения отображается и в онлайн-картах.
Кафе «Ленинградские пышки» находится в помещении бывшей французской реформатской церкви. С 1958 года здесь начали выпекать пышки по старинному советскому рецепту, который остается неизменным и сейчас.
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