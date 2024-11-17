Санкт-Петербург остался без легендарных пышек

Старейшая пышечная Санкт-Петербурга «Ленинградские пышки» закрылась на ремонт
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Ремонт пышечной продлится до 25 ноября
Ремонт пышечной продлится до 25 ноября Фото:

Старейшая пышечная Санкт-Петербурга «Ленинградские пышки» на Большой Конюшенной, 25, закрылась на ремонт. Об этом сообщило заведение в соцсети «ВКонтакте».

«Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для Вас. <…> Приносим извинения за временные неудобства и будем ждать вновь встречи с Вами, в уже обновленной Пышечной», — передает «Фонтанка.ру» сообщение пышечной. 

Читатели портала рассказали, что с 11 ноября на входе в пышечную висит уведомление о начале ремонтных работ, запланированных на период до 25 ноября. Информация о временном закрытии заведения отображается и в онлайн-картах.

Кафе «Ленинградские пышки» находится в помещении бывшей французской реформатской церкви. С 1958 года здесь начали выпекать пышки по старинному советскому рецепту, который остается неизменным и сейчас.

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Старейшая пышечная Санкт-Петербурга «Ленинградские пышки» на Большой Конюшенной, 25, закрылась на ремонт. Об этом сообщило заведение в соцсети «ВКонтакте». «Мы стараемся меняться, сохраняя традиции, становиться лучше и удобнее для Вас. <…> Приносим извинения за временные неудобства и будем ждать вновь встречи с Вами, в уже обновленной Пышечной», — передает «Фонтанка.ру» сообщение пышечной.  Читатели портала рассказали, что с 11 ноября на входе в пышечную висит уведомление о начале ремонтных работ, запланированных на период до 25 ноября. Информация о временном закрытии заведения отображается и в онлайн-картах. Кафе «Ленинградские пышки» находится в помещении бывшей французской реформатской церкви. С 1958 года здесь начали выпекать пышки по старинному советскому рецепту, который остается неизменным и сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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