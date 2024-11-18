В Екатеринбурге огромная толпа мигрантов ворвалась в миграционный центр на улице Сулимова. Ради места в очереди на дактилоскопию иностранцы снесли сотрудницу учреждения. Об этом рассказал очевидец.
«Сотрудница центра открывает ворота, за которыми собрались десятки человек. Женщина предупреждает, что бежать не нужно, но как только ворота приоткрываются, толпа прорывается на территорию», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Там пояснили, что скопление иностранцев связано с повышенным спросом на услуги данного подразделения. «В настоящее время отдел работает в штатном режиме. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», — отметили в ведомстве.
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