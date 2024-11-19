Задержаны два исполнителя теракта, в результате которого погиб офицер Черноморского флота

В Крыму задержаны подозреваемые в убийстве капитана Транковского по наводке СБУ
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Задержанные подозреваемые в теракте в Севастополе дали признательные показания, сообщили в СК РФ
Задержанные подозреваемые в теракте в Севастополе дали признательные показания, сообщили в СК РФ Фото:

Следственный комитет (СК) РФ задержал двух жителей Крыма, которые подозреваются в причастности к теракту в Севастополе, в результате которого погиб капитан первого ранга и начальник штаба Азовского военно-морского района Валерий Транковский. Об этом заявили сами следователи.

«В результате совместных спецмероприятий, проведенных [СК РФ] с сотрудниками ФСБ России, установлены двое жителей полуострова, непосредственно причастных к совершению по заданию службы безопасности Украины террористического акта», — сообщили в официальном telegram-канале СК. Там отметили, что задержанными являются 47-летний житель Ялты и 38-летняя жительница Севастополя.

В комитете отметили, что оба задержанных сотрудничают с органами и дают признательные показания. Расследование продолжается.

Теракт был совершен 13 ноября на улице по адресу Тараса Шевченко 8 в Севастополе. В результате взрыва самодельной бомбы, прикрепленной к днищу автомобиля, погиб капитан Транковский. Местная жительница наблюдала за ним, составляла маршрут и список используемых средств передвижения. Мужчина из Ялты изготовил взрывное устройство и привел его в действие, действуя по заданию украинских кураторов.

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Следственный комитет (СК) РФ задержал двух жителей Крыма, которые подозреваются в причастности к теракту в Севастополе, в результате которого погиб капитан первого ранга и начальник штаба Азовского военно-морского района Валерий Транковский. Об этом заявили сами следователи. «В результате совместных спецмероприятий, проведенных [СК РФ] с сотрудниками ФСБ России, установлены двое жителей полуострова, непосредственно причастных к совершению по заданию службы безопасности Украины террористического акта», — сообщили в официальном telegram-канале СК. Там отметили, что задержанными являются 47-летний житель Ялты и 38-летняя жительница Севастополя. В комитете отметили, что оба задержанных сотрудничают с органами и дают признательные показания. Расследование продолжается. Теракт был совершен 13 ноября на улице по адресу Тараса Шевченко 8 в Севастополе. В результате взрыва самодельной бомбы, прикрепленной к днищу автомобиля, погиб капитан Транковский. Местная жительница наблюдала за ним, составляла маршрут и список используемых средств передвижения. Мужчина из Ялты изготовил взрывное устройство и привел его в действие, действуя по заданию украинских кураторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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