Десятки тысяч рублей за оргазм: россиянки пробуют новый вид терапии

В России стали навязывать услуги по лечению женских болезней с помощью оргазмов. Об этом сообщает Shot, отмечая, что россиянки стали часто пользоваться услугами подобного характера.
«„Оргазменные сенсеи“, как правило, мужчины без медицинского образования, называют себя энерготерапевтами и обещают привести любую женщину к экстазу. Они уверяют, что разгоняют внутри „пациентки“ волну энергии, которая погружает ее в транс и приводит к бесконтактному оргазму», — сообщают авторы канала, пишет Life.ru. Они отмечают, что так называемые эксперты обещают пробудить у женщин красоту и сексуальность.
Услуги энерготерапевтов стоят недешево. За один сеанс просят от 40 тысяч рублей, а за разработку авторской программы по энергооргазму придется отдать 150 тысяч рублей. Тем, кто хочет познать «всю силу оргазмов», предлагают пройти дорогостоящее обучение за 350 тысяч рублей, отмечают журналисты.
Ранее врач-сексолог Андрей Булах рассказывал, что оргазм может быть опасен в ряде случаев. Для женщин, например, во время беременности, а для мужчин — при приеме стимулирующих препаратов для повышения потенции.
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