Десятки тысяч рублей за оргазм: россиянки пробуют новый вид терапии

Shot: в России женщинам навязывают услуги по получению оргазма
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Мужчины без медицинского образования предлагают женщинам вылечить болезни через получение оргазма
Мужчины без медицинского образования предлагают женщинам вылечить болезни через получение оргазма Фото:

В России стали навязывать услуги по лечению женских болезней с помощью оргазмов. Об этом сообщает Shot, отмечая, что россиянки стали часто пользоваться услугами подобного характера. 

«„Оргазменные сенсеи“, как правило, мужчины без медицинского образования, называют себя энерготерапевтами и обещают привести любую женщину к экстазу. Они уверяют, что разгоняют внутри „пациентки“ волну энергии, которая погружает ее в транс и приводит к бесконтактному оргазму», — сообщают авторы канала, пишет Life.ru. Они отмечают, что так называемые эксперты обещают пробудить у женщин красоту и сексуальность. 

Услуги энерготерапевтов стоят недешево. За один сеанс просят от 40 тысяч рублей, а за разработку авторской программы по энергооргазму придется отдать 150 тысяч рублей. Тем, кто хочет познать «всю силу оргазмов», предлагают пройти дорогостоящее обучение за 350 тысяч рублей, отмечают журналисты.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах рассказывал, что оргазм может быть опасен в ряде случаев. Для женщин, например, во время беременности, а для мужчин — при приеме стимулирующих препаратов для повышения потенции. 

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В России стали навязывать услуги по лечению женских болезней с помощью оргазмов. Об этом сообщает Shot, отмечая, что россиянки стали часто пользоваться услугами подобного характера.  «„Оргазменные сенсеи“, как правило, мужчины без медицинского образования, называют себя энерготерапевтами и обещают привести любую женщину к экстазу. Они уверяют, что разгоняют внутри „пациентки“ волну энергии, которая погружает ее в транс и приводит к бесконтактному оргазму», — сообщают авторы канала, пишет Life.ru. Они отмечают, что так называемые эксперты обещают пробудить у женщин красоту и сексуальность.  Услуги энерготерапевтов стоят недешево. За один сеанс просят от 40 тысяч рублей, а за разработку авторской программы по энергооргазму придется отдать 150 тысяч рублей. Тем, кто хочет познать «всю силу оргазмов», предлагают пройти дорогостоящее обучение за 350 тысяч рублей, отмечают журналисты. Ранее врач-сексолог Андрей Булах рассказывал, что оргазм может быть опасен в ряде случаев. Для женщин, например, во время беременности, а для мужчин — при приеме стимулирующих препаратов для повышения потенции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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