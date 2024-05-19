Сексолог предупредил о смертельной опасности оргазма

Сексолог Булах: оргазм может стать причиной прерывания беременности
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Булах заявил, что из-за оргазма может случиться прерывание беременности
Андрей Булах заявил, что из-за оргазма может случиться прерывание беременности Фото:

Оргазм может быть опасен при беременности, после операций, при приеме мужских стимуляторов для поддержания эрекции, а также во время нестандартных сексуальных практик. Об этом сообщил врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах.

«Оргазм может быть опасен для беременных женщин на фоне угрозы прерывания беременности, при низком предлежании или отслойке плаценты. В таких случаях возможно обильное кровотечение с угрозой для жизни», – сообщил Булах в беседе с "Газетой.ru".

Он также отметил, что оргазм после операций может быть рискованным, поскольку сильное напряжение во время него может спровоцировать кровотечение, как наружное, так и внутреннее. Также существует риск потери сознания.

Булах также указал на опасности, связанные с приемом мужских стимуляторов, которые могут усугубить существующие проблемы с сердцем, приводя к серьезным последствиям во время сексуальной активности. Кроме того, нестандартные практики могут привести к серьезным травмам из-за потери контроля над используемыми предметами во время оргазма.

Ранее Булах заявлял, что женское либидо может снижаться из-за психологических и физиологических причин. По его словам, секс может приносить удовольствие женщине, только когда она чувствует себя полной сил.

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Оргазм может быть опасен при беременности, после операций, при приеме мужских стимуляторов для поддержания эрекции, а также во время нестандартных сексуальных практик. Об этом сообщил врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах. «Оргазм может быть опасен для беременных женщин на фоне угрозы прерывания беременности, при низком предлежании или отслойке плаценты. В таких случаях возможно обильное кровотечение с угрозой для жизни», – сообщил Булах в беседе с "Газетой.ru". Он также отметил, что оргазм после операций может быть рискованным, поскольку сильное напряжение во время него может спровоцировать кровотечение, как наружное, так и внутреннее. Также существует риск потери сознания. Булах также указал на опасности, связанные с приемом мужских стимуляторов, которые могут усугубить существующие проблемы с сердцем, приводя к серьезным последствиям во время сексуальной активности. Кроме того, нестандартные практики могут привести к серьезным травмам из-за потери контроля над используемыми предметами во время оргазма. Ранее Булах заявлял, что женское либидо может снижаться из-за психологических и физиологических причин. По его словам, секс может приносить удовольствие женщине, только когда она чувствует себя полной сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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