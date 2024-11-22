Можно ли пить чай и кофе во время еды: мнение гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Кашух: чай и кофе во время еды ухудшают усваивание нутриентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Исследований, подтверждающих вред запивания еды, нет
Исследований, подтверждающих вред запивания еды, нет Фото:

Употребление чая или кофе во время или сразу после еды может вызвать проблемы с пищеварением, утверждают некоторые эксперты. Правда ли это или миф, URA.RU рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Действительно, есть мнение, что пить чай, кофе или даже воду прямо во время еды вредно — якобы жидкости разбавляют или даже разрушают желудочный сок и мешают пище правильно перевариваться. Но с научной точки зрения никаких противопоказаний к употреблению напитков нет», — говорит врач.

Однако, по ее словам, чай содержит в составе растительные дубильные вещества танины, которые могут мешать нормальному усвоению железа. Поэтому, если человек страдает анемией, ему не следует пить чай прямо во время еды — лучше выждать хотя бы один час, советует медик.

А кофе может вызвать изжогу и нарушить процесс усвоения кальция из пищи. Таким образом, употреблять его во время еды не рекомендуется тем, у кого есть хронические заболевания органов ЖКТ или проблемы с костями, такие как остеопороз. Однако, если напиток переносится хорошо, противопоказаний к его употреблению во время еды нет, добавила Кашух.

Что касается промышленных лимонадов и магазинных соков, они содержат много сахара и искусственных добавок, которые могут вызвать боль и дискомфорт в животе, а также метеоризм. Кроме того, они плохо утоляют жажду. Поэтому врач рекомендует рассматривать эти напитки как десерт, а по возможности и вовсе ограничить их количество в рационе, отдавая предпочтение более полезным вариантам — натуральным морсам и компотам или просто чистой воде.

Ранее гастроэнтеролог Карина Мухтарова в беседе с URA.RU рассказала об опасности газировки. По ее словам, из-за большой кислотности напиток часто провоцирует обострение таких болячек, как гастрит и язва. Также сладкая газировка может ухудшать состояние кожи.

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Употребление чая или кофе во время или сразу после еды может вызвать проблемы с пищеварением, утверждают некоторые эксперты. Правда ли это или миф, URA.RU рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт «Гемотест» Екатерина Кашух. «Действительно, есть мнение, что пить чай, кофе или даже воду прямо во время еды вредно — якобы жидкости разбавляют или даже разрушают желудочный сок и мешают пище правильно перевариваться. Но с научной точки зрения никаких противопоказаний к употреблению напитков нет», — говорит врач. Однако, по ее словам, чай содержит в составе растительные дубильные вещества танины, которые могут мешать нормальному усвоению железа. Поэтому, если человек страдает анемией, ему не следует пить чай прямо во время еды — лучше выждать хотя бы один час, советует медик. А кофе может вызвать изжогу и нарушить процесс усвоения кальция из пищи. Таким образом, употреблять его во время еды не рекомендуется тем, у кого есть хронические заболевания органов ЖКТ или проблемы с костями, такие как остеопороз. Однако, если напиток переносится хорошо, противопоказаний к его употреблению во время еды нет, добавила Кашух. Что касается промышленных лимонадов и магазинных соков, они содержат много сахара и искусственных добавок, которые могут вызвать боль и дискомфорт в животе, а также метеоризм. Кроме того, они плохо утоляют жажду. Поэтому врач рекомендует рассматривать эти напитки как десерт, а по возможности и вовсе ограничить их количество в рационе, отдавая предпочтение более полезным вариантам — натуральным морсам и компотам или просто чистой воде. Ранее гастроэнтеролог Карина Мухтарова в беседе с URA.RU рассказала об опасности газировки. По ее словам, из-за большой кислотности напиток часто провоцирует обострение таких болячек, как гастрит и язва. Также сладкая газировка может ухудшать состояние кожи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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