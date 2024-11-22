Путин: «Орешник» это не система массового поражения

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Аналогов «Орешнику» в мире нет, заявил Путин
Аналогов «Орешнику» в мире нет, заявил Путин Фото:

Система «Орешник» не является стратегическим оружием или средством массового поражения. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Система „Орешник“ стратегическим оружием или средством массового поражения не является», — заявил Путин на встрече с представителями Минобороны и ВПК страны. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что решение о серийном производстве «Орешника» уже принято и практически реализовано.

В ближайшее время эта система будет включена в арсенал Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). По словам президента РФ, аналогов «Орешнику» в мире на сегодняшний день нет.

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Система «Орешник» не является стратегическим оружием или средством массового поражения. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Система „Орешник“ стратегическим оружием или средством массового поражения не является», — заявил Путин на встрече с представителями Минобороны и ВПК страны. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что решение о серийном производстве «Орешника» уже принято и практически реализовано. В ближайшее время эта система будет включена в арсенал Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). По словам президента РФ, аналогов «Орешнику» в мире на сегодняшний день нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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