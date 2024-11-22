Путин: «Орешник» это не система массового поражения

Система «Орешник» не является стратегическим оружием или средством массового поражения. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Система „Орешник“ стратегическим оружием или средством массового поражения не является», — заявил Путин на встрече с представителями Минобороны и ВПК страны. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что решение о серийном производстве «Орешника» уже принято и практически реализовано.
В ближайшее время эта система будет включена в арсенал Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). По словам президента РФ, аналогов «Орешнику» в мире на сегодняшний день нет.
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