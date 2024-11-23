В результате взрыва газовоздушной смеси в квартире в Сызрани (Самарская область) произошло обрушение межквартирной стены, и один человек получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В 17:22 мск поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Сызрань, ул. Декабристов, д. 149», — говорится в сообщении ГУ МЧС. Согласно предварительным данным, в результате инцидента жертв не зафиксировано, однако есть пострадавший. Произошло обрушение стены между квартирами.
На данный момент причины происшествия устанавливаются. Пострадавший мужчина был госпитализирован. Специалисты проводят все необходимые работы для обеспечения безопасности жителей дома и выясняют обстоятельства произошедшего.
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