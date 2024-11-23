Губернатор Тюменской области поздравил жителей с Днем матери

Александр Моор сказал, что рядом с мамой взрослые люди начинают чувствовать себя детьми
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери. Он сказал, что «мама» — это первое и самое главное слово, которое узнает человек.
«Сегодня мамы принимают поздравления от любящих детей. Мама — первое и главное слово в нашей жизни», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он добавил, что мама остается самым близким и родным человеком всю жизнь. Благодаря ее заботе и любви взрослые люди снова начинают чувствовать себя детьми.
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