23 ноября 2024
22 ноября 2024

Губернатор Тюменской области поздравил жителей с Днем матери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Моор сказал, что рядом с мамой взрослые люди начинают чувствовать себя детьми
Александр Моор сказал, что рядом с мамой взрослые люди начинают чувствовать себя детьми Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери. Он сказал, что «мама» — это первое и самое главное слово, которое узнает человек.

«Сегодня мамы принимают поздравления от любящих детей. Мама — первое и главное слово в нашей жизни», — написал Моор в своем telegram-канале.

Он добавил, что мама остается самым близким и родным человеком всю жизнь. Благодаря ее заботе и любви взрослые люди снова начинают чувствовать себя детьми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери. Он сказал, что «мама» — это первое и самое главное слово, которое узнает человек. «Сегодня мамы принимают поздравления от любящих детей. Мама — первое и главное слово в нашей жизни», — написал Моор в своем telegram-канале. Он добавил, что мама остается самым близким и родным человеком всю жизнь. Благодаря ее заботе и любви взрослые люди снова начинают чувствовать себя детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...