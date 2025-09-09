Проезд к набережной закроют на два дня
Проезд по улице Масловский взвоз в Тюмени (до набережной) перекроют с 06:00 18 сентября до 16:00 20 сентября. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«В период с 06:00 18 сентября до 16:00 20 сентября будет перекрыто движение транспорта по Масловскому взвозу: от пересечения с улицей 25 Октября до набережной Туры. Причина: проведение спортивного мероприятия», — сообщили в мэрии.
Также не будет работать парковка у мильтицентра «Контора пароходства». Объехать перекрытие можно по Пристанской, 25-го Октября, Осипенко.
Схема перекрытия проезда
