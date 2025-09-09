В Тюмени перекроют проезд к набережной и закроют парковку. Схема

В Тюмени с 18 по 20 сентября закроют проезд по Масловскому взвозу
Проезд к набережной закроют на два дня
Проезд к набережной закроют на два дня Фото:

Проезд по улице Масловский взвоз в Тюмени (до набережной) перекроют с 06:00 18 сентября до 16:00 20 сентября. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«В период с 06:00 18 сентября до 16:00 20 сентября будет перекрыто движение транспорта по Масловскому взвозу: от пересечения с улицей 25 Октября до набережной Туры. Причина: проведение спортивного мероприятия», — сообщили в мэрии.

Также не будет работать парковка у мильтицентра «Контора пароходства». Объехать перекрытие можно по Пристанской, 25-го Октября, Осипенко.

Схема перекрытия проезда
