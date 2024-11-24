В деле Пи Дидди появился телефон с многолетним компроматом

Телефон рэпера Шона Комбса (Пи Диди) выставили на продажу на черном рынке. На нем может храниться компромат последних трех лет, сообщили в американских СМИ.
«Телефон Шона „Дидди“ Комбса был выставлен на продажу на чёрном рынке <...> [На телефоне] сохранена „трёхлетняя резервная копия контента“», — сообщили в Radar. По их данным, это сильно встревожило адвокатов Пи Дидди, которые будут защищать его на суде по делу о торговле людьми.
Телефон был обнаружен на студии звукозаписи. Там сохранены сообщения, журналы вызовов, фотографии и другое. В издании отметили, что человек, выставивший телефон на продажу, по сути, также нарушил закон, присвоив чужую собственность.
Пи Дидди был арестован 17 сентября 2024 год. По результатам расследования, ему были предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, в частности, в вымогательстве, шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
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