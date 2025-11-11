Миронов требует от правительства повысить фиксированную выплату к пенсии

Миронов предложил увеличить выплату к страховой пенсии до 17 815 рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии до 17 815 рублей. Информация об этом есть в письме, которое он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Предлагаемое увеличение фиксированной выплаты вписывается в принципы социальной ответственности… уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность вышеуказанной инициативы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — приводят текст письма РИА Новости. По словам лидера партии, фиксированная выплата была введена как гарантированный компонент пенсии, но со временем перестала соответствовать реальным потребностям граждан.

Структура страховой пенсии состоит из двух компонентов: индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. Ее размер ежегодно индексируется по решению кабмина. Миронов полагает, что увеличение выплаты повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе.

