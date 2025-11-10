В Саратовской области повреждены гражданские объекты из-за атаки БПЛА
11 ноября 2025 в 04:58
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения после атаки БПЛА в Саратовской области. По информации губернатора Романа Бусаргина, экстренные службы отправились на место происшествия.
