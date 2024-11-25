Экс-глава PR-кошелька властей ХМАО сделала заявление о непричастности к преступлениям

Бывший руководитель центра «Открытый регион», который считается PR-кошельком властей ХМАО, заявила о своей невиновности. Оксана Макеева в переписке с журналистом URA.RU сообщила, что обвинения по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате в ее отношении беспочвенны, а предвыборная викторина, по ее словам, была проведена на за счет бюджета, а на деньги спонсоров.
«Отказаться от проведения викторины было без вариантов. В 2018 году первый заместитель губернатора Алексей Шипилов дал распоряжение госучреждению „Центр ‚Открытый регион‘“ провести викторину. То есть, региональная власть, чтобы сохранить свои чиновничьи кресла, заставила госучреждение сделать выборный проект. Мы сделали из этого проекта праздник истории и добрых дел для жителей Югры, многие из которых смогли выиграть квартиры, машины и многое другое, приобретенное на деньги спонсоров (бюджетных денег, как пыталось утверждать следствие, там не было ни копейки). И вся викторина была подготовлена и проведена на деньги спонсоров», — прокомментировала Макеева.
Экс-глава «Открытого региона» добавила, что обвинительное заключение по делу дважды отказывалась утверждать прокуратура «по причине допущенных многочисленных нарушений и возвращала его следствию». «В феврале был отстранен следователь, который вел это дело 1,5 года. К сожалению, дело все же дошло до суда, хотя оно должно было быть прекращено еще на стадии предварительного расследования. Органы предварительного расследования Югры в течение почти двух лет пытались представить ситуацию так, будто не было реальной работы, не было победителей, не было рядом чиновников, что все люди в муниципалитетах работали на выборах бесплатно, а деньги, собранные со спонсоров, мне принесли в „неустановленное время в неустановленном месте“», — заявила обвиняемая.
Макеева отметила, что «по мнению следствия все викторины на местах проводились бесплатно, все разносчики листовок, все приемщики анкет во всех муниципалитетах работали бесплатно». По ее словам, этот факт не соответствует действительности.
Источник в правительстве уточнил, что сумму ущерба «получили путем сложения в таблице всех контрактов „Открытого региона“ с фирмами, от которых по доверенности действовал [другой фигурант уголовного дела руководитель ряда НКО Владислав] Чернов — около 22 миллионов рублей. Речь о 235 миллионах, по словам обвиняемой, не шла». «Думаю, что суд увидит и услышит то, чего, по абсолютно понятным мне причинам, не захотело видеть и слышать следствие. И вынесет соответствующее решение», — подытожила Макеева.
В прокуратуру и управление СКР по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что дело Макеевой ушло в суд. Осенью 2022 года у силовиков появились вопросы к ней в рамках расследования коррупционного дела в отношении руководителя югорских НКО Чернова, который стал подозреваемым в отмывании денег.
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