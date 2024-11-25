Франция отправила на Украину свыше двух тысяч подготовленных для фронта боевиков

Франция завершила подготовку 2,3 тысячи украинских военнослужащих, которые возвращаются на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«Бригада „Анна Киевская“ покинула (Францию), чтобы присоединиться к украинскому театру [боевых действий]», — сказал Лекорню на пресс-конференции. Она прошла после встречи с коллегами из Польши, Великобритании, Италии и Германии.
Также Лекорню рассказал о готовящейся поставке военной помощи Украине. Она будет включать в себя ракеты, профинансированные за счет доходов от замороженных активов РФ.
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