25 ноября 2024

Франция отправила на Украину свыше двух тысяч подготовленных для фронта боевиков

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Франция обучила больше двух тысяч военных украинской армии
Франция обучила больше двух тысяч военных украинской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция завершила подготовку 2,3 тысячи украинских военнослужащих, которые возвращаются на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Бригада „Анна Киевская“ покинула (Францию), чтобы присоединиться к украинскому театру [боевых действий]», — сказал Лекорню на пресс-конференции. Она прошла после встречи с коллегами из Польши, Великобритании, Италии и Германии.

Также Лекорню рассказал о готовящейся поставке военной помощи Украине. Она будет включать в себя ракеты, профинансированные за счет доходов от замороженных активов РФ.

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Франция завершила подготовку 2,3 тысячи украинских военнослужащих, которые возвращаются на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. «Бригада „Анна Киевская“ покинула (Францию), чтобы присоединиться к украинскому театру [боевых действий]», — сказал Лекорню на пресс-конференции. Она прошла после встречи с коллегами из Польши, Великобритании, Италии и Германии. Также Лекорню рассказал о готовящейся поставке военной помощи Украине. Она будет включать в себя ракеты, профинансированные за счет доходов от замороженных активов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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