ВСУ провели массированную атаку Ростовской области

ВСУ провели масштабную атаку на Ростовскую область. Согласно информации временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, средства ПВО смогли уничтожить и подавить 24 беспилотника, задействованных в этой атаке.
«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что на земле пострадавших и разрушений не зафиксировано. Обстановка остается контролируемой, заключил Слюсарь.
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ВСУ провели масштабную атаку на Ростовскую область. Согласно информации временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, средства ПВО смогли уничтожить и подавить 24 беспилотника, задействованных в этой атаке. «Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что на земле пострадавших и разрушений не зафиксировано. Обстановка остается контролируемой, заключил Слюсарь.