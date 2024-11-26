ВСУ провели массированную атаку Ростовской области

Российские силы ПВО сбили 24 беспилотника в Ростовской области
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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
После атаки БПЛА пострадавших не зафиксировано, заявил Слюсарь Фото:
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ВСУ провели масштабную атаку на Ростовскую область. Согласно информации временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, средства ПВО смогли уничтожить и подавить 24 беспилотника, задействованных в этой атаке.

«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что на земле пострадавших и разрушений не зафиксировано. Обстановка остается контролируемой, заключил Слюсарь.

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ВСУ провели масштабную атаку на Ростовскую область. Согласно информации временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, средства ПВО смогли уничтожить и подавить 24 беспилотника, задействованных в этой атаке. «Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что на земле пострадавших и разрушений не зафиксировано. Обстановка остается контролируемой, заключил Слюсарь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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