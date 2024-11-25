25 ноября 2024

Девушка-водитель разбилась насмерть в аварии в Челябинске. Фото, видео

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции Фото:

В аварии в ночь на 26 ноября по улице Самохина в Челябинске погибла 32-летняя девушка-водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП произошло 26 ноября около 03:00 часов ночи в городе Челябинске вблизи дома 183 по улице Самохина. 32-летняя девушка на автомобиле Mazda Demio не справилась с управлением на повороте и вылетела за пределы проезжей части», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Машина опрокинулась. Девушка скончалась на месте от полученных травм, добавили в ведомстве. С начала года в Челябинске это уже 40 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, рассказал заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции УМВД Олег Жиляев.

Накануне в Челябинске пьяный мужчина на BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Пострадали пять человек, включая женщину и ее ребенка в коляске. Машину пьяного водителя заблокировали другие водители и сдали полиции.

Девушка на повороте не справилась с управлением
Девушка на повороте не справилась с управлением
Девушка-водитель погибла на месте
Девушка-водитель погибла на месте

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В аварии в ночь на 26 ноября по улице Самохина в Челябинске погибла 32-летняя девушка-водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 26 ноября около 03:00 часов ночи в городе Челябинске вблизи дома 183 по улице Самохина. 32-летняя девушка на автомобиле Mazda Demio не справилась с управлением на повороте и вылетела за пределы проезжей части», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Машина опрокинулась. Девушка скончалась на месте от полученных травм, добавили в ведомстве. С начала года в Челябинске это уже 40 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, рассказал заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции УМВД Олег Жиляев. Накануне в Челябинске пьяный мужчина на BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Пострадали пять человек, включая женщину и ее ребенка в коляске. Машину пьяного водителя заблокировали другие водители и сдали полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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