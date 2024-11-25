Девушка-водитель разбилась насмерть в аварии в Челябинске. Фото, видео

26 ноября 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В аварии в ночь на 26 ноября по улице Самохина в Челябинске погибла 32-летняя девушка-водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 26 ноября около 03:00 часов ночи в городе Челябинске вблизи дома 183 по улице Самохина. 32-летняя девушка на автомобиле Mazda Demio не справилась с управлением на повороте и вылетела за пределы проезжей части», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Машина опрокинулась. Девушка скончалась на месте от полученных травм, добавили в ведомстве. С начала года в Челябинске это уже 40 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, рассказал заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции УМВД Олег Жиляев. Накануне в Челябинске пьяный мужчина на BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Пострадали пять человек, включая женщину и ее ребенка в коляске. Машину пьяного водителя заблокировали другие водители и сдали полиции. Девушка на повороте не справилась с управлением a href=«https://t.me/c/1985301783/2035»>Telegram-канал «СМИ и Госавтоинспекция г. Челябинска» Девушка-водитель погибла на месте a href=«https://t.me/c/1985301783/2035»>Telegram-канал «СМИ и Госавтоинспекция г. Челябинска» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аварии в ночь на 26 ноября по улице Самохина в Челябинске погибла 32-летняя девушка-водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 26 ноября около 03:00 часов ночи в городе Челябинске вблизи дома 183 по улице Самохина. 32-летняя девушка на автомобиле Mazda Demio не справилась с управлением на повороте и вылетела за пределы проезжей части», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Машина опрокинулась. Девушка скончалась на месте от полученных травм, добавили в ведомстве. С начала года в Челябинске это уже 40 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, рассказал заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции УМВД Олег Жиляев. Накануне в Челябинске пьяный мужчина на BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Пострадали пять человек, включая женщину и ее ребенка в коляске. Машину пьяного водителя заблокировали другие водители и сдали полиции.