«Выскакиваю из машины, а ноги в горячей воде»: в Петербурге произошел мощный прорыв трубы

В Санкт-Петербурге улицу затопило кипятком

26 ноября 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Густой пар спровоцировал ДТП (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге улицу Маршала Захарова затопило кипятком из-за прорыва трубы. Происшествие спровоцировало ДТП, а от температуры воды можно было потерять сознание, рассказал один из пострадавших, пенсионер Александр Мусалин. «Я остановился. Пока соображал, что делать, из пара вылетает на встречку такси и меня бьет в лоб. Машину мою отбрасывает назад. Я выскакиваю из машины, и у меня уже ноги в горячей воде. Я чуть сознание не потерял — такая горячая вода», — рассказал пенсионер telegram-каналу «78 | Новости». Александр сумел быстро сориентироваться и выбежать на газон. Но трем пострадавшим от ожогов на этом перекрестке потребовалась госпитализация. По данным комитета по здравоохранению, опасных для жизни ожогов у пациентов нет — все травмы легкие. Трубу с горячей водой прорвало на улице Маршала Захарова, 50 около трех часов ночи. Улица оказалась затоплена, в домах горячая вода пропала. На месте, по словам очевидцев, работало две кареты скорой помощи. Трубу обещают починить в ближайшее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге улицу Маршала Захарова затопило кипятком из-за прорыва трубы. Происшествие спровоцировало ДТП, а от температуры воды можно было потерять сознание, рассказал один из пострадавших, пенсионер Александр Мусалин. «Я остановился. Пока соображал, что делать, из пара вылетает на встречку такси и меня бьет в лоб. Машину мою отбрасывает назад. Я выскакиваю из машины, и у меня уже ноги в горячей воде. Я чуть сознание не потерял — такая горячая вода», — рассказал пенсионер telegram-каналу «78 | Новости». Александр сумел быстро сориентироваться и выбежать на газон. Но трем пострадавшим от ожогов на этом перекрестке потребовалась госпитализация. По данным комитета по здравоохранению, опасных для жизни ожогов у пациентов нет — все травмы легкие. Трубу с горячей водой прорвало на улице Маршала Захарова, 50 около трех часов ночи. Улица оказалась затоплена, в домах горячая вода пропала. На месте, по словам очевидцев, работало две кареты скорой помощи. Трубу обещают починить в ближайшее время.