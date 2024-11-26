«Выскакиваю из машины, а ноги в горячей воде»: в Петербурге произошел мощный прорыв трубы

В Санкт-Петербурге улицу затопило кипятком
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, затопление, горячая вода, детский сад теремок, кипяток, пар
Густой пар спровоцировал ДТП (фото из архива) Фото:

В Санкт-Петербурге улицу Маршала Захарова затопило кипятком из-за прорыва трубы. Происшествие спровоцировало ДТП, а от температуры воды можно было потерять сознание, рассказал один из пострадавших, пенсионер Александр Мусалин.

«Я остановился. Пока соображал, что делать, из пара вылетает на встречку такси и меня бьет в лоб. Машину мою отбрасывает назад. Я выскакиваю из машины, и у меня уже ноги в горячей воде. Я чуть сознание не потерял — такая горячая вода», — рассказал пенсионер telegram-каналу «78 | Новости».

Александр сумел быстро сориентироваться и выбежать на газон. Но трем пострадавшим от ожогов на этом перекрестке потребовалась госпитализация. По данным комитета по здравоохранению, опасных для жизни ожогов у пациентов нет — все травмы легкие.

Трубу с горячей водой прорвало на улице Маршала Захарова, 50 около трех часов ночи. Улица оказалась затоплена, в домах горячая вода пропала. На месте, по словам очевидцев, работало две кареты скорой помощи. Трубу обещают починить в ближайшее время.

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В Санкт-Петербурге улицу Маршала Захарова затопило кипятком из-за прорыва трубы. Происшествие спровоцировало ДТП, а от температуры воды можно было потерять сознание, рассказал один из пострадавших, пенсионер Александр Мусалин. «Я остановился. Пока соображал, что делать, из пара вылетает на встречку такси и меня бьет в лоб. Машину мою отбрасывает назад. Я выскакиваю из машины, и у меня уже ноги в горячей воде. Я чуть сознание не потерял — такая горячая вода», — рассказал пенсионер telegram-каналу «78 | Новости». Александр сумел быстро сориентироваться и выбежать на газон. Но трем пострадавшим от ожогов на этом перекрестке потребовалась госпитализация. По данным комитета по здравоохранению, опасных для жизни ожогов у пациентов нет — все травмы легкие. Трубу с горячей водой прорвало на улице Маршала Захарова, 50 около трех часов ночи. Улица оказалась затоплена, в домах горячая вода пропала. На месте, по словам очевидцев, работало две кареты скорой помощи. Трубу обещают починить в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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