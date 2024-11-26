В ХМАО руководство вступилось за кондуктора автобуса, посоветовавшей пассажирке сдать ребенка в детдом

В Сургуте руководство вступилось за кондуктора, которая нахамила пассажирке
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство «СПОПАТ» вступилось за кондуктора автобуса
Руководство «СПОПАТ» вступилось за кондуктора автобуса Фото:

В Сургуте руководство «СПОПАТ» вступилось за кондуктора автобуса, которая нагрубила пассажирке. От этом URA.RU сообщили в объединении пассажирского транспорта.

«Кондуктор сделала замечание…и предприняла все необходимые действия для создания безопасных условий ребенку. Она порекомендовала пассажирке отвлечься от телефона, взять ребенка на руки или встать рядом с санками для исключения падения в случаях непредвиденных ситуаций», — пояснили в организации.

«СПОПАТ» сообщает, что пассажирка вошла в автобус с ребенком и санками. При этом, женщина оставила малыша и салазки на средней площадке транспортного средства, а сама села на свободное место. По словам организации, кондуктор пыталась предотвратить возможные печальные последствий. «За нетактичные высказывания в адрес пассажира с кондуктором была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций при исполнении обязанностей», — добавили в транспортном объединении.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась на хамство кондуктора автобуса. Сотрудница посоветовала женщине сдать ребенка в детдом.

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В Сургуте руководство «СПОПАТ» вступилось за кондуктора автобуса, которая нагрубила пассажирке. От этом URA.RU сообщили в объединении пассажирского транспорта. «Кондуктор сделала замечание…и предприняла все необходимые действия для создания безопасных условий ребенку. Она порекомендовала пассажирке отвлечься от телефона, взять ребенка на руки или встать рядом с санками для исключения падения в случаях непредвиденных ситуаций», — пояснили в организации. «СПОПАТ» сообщает, что пассажирка вошла в автобус с ребенком и санками. При этом, женщина оставила малыша и салазки на средней площадке транспортного средства, а сама села на свободное место. По словам организации, кондуктор пыталась предотвратить возможные печальные последствий. «За нетактичные высказывания в адрес пассажира с кондуктором была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций при исполнении обязанностей», — добавили в транспортном объединении. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась на хамство кондуктора автобуса. Сотрудница посоветовала женщине сдать ребенка в детдом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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