В Сургуте руководство «СПОПАТ» вступилось за кондуктора автобуса, которая нагрубила пассажирке. От этом URA.RU сообщили в объединении пассажирского транспорта.
«Кондуктор сделала замечание…и предприняла все необходимые действия для создания безопасных условий ребенку. Она порекомендовала пассажирке отвлечься от телефона, взять ребенка на руки или встать рядом с санками для исключения падения в случаях непредвиденных ситуаций», — пояснили в организации.
«СПОПАТ» сообщает, что пассажирка вошла в автобус с ребенком и санками. При этом, женщина оставила малыша и салазки на средней площадке транспортного средства, а сама села на свободное место. По словам организации, кондуктор пыталась предотвратить возможные печальные последствий. «За нетактичные высказывания в адрес пассажира с кондуктором была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций при исполнении обязанностей», — добавили в транспортном объединении.
Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО пожаловалась на хамство кондуктора автобуса. Сотрудница посоветовала женщине сдать ребенка в детдом.
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