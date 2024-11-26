T24: США сняли возражения по использованию Турцией С-400

27 ноября 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Ранее Вашингтон исключил Турцию из программы поставок F-35 из-за покупки российских С-400 Фото: Анна Майорова © URA.RU США больше не выражают возражений против использования Турцией зенитно-ракетных систем С-400, приобретенных у России. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. «В ходе наших последних встреч с американской стороной мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово. <…> Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — цитирует министра портал T24. В 2019 году Турция была исключена из программы разработки истребителя F-35 после покупки российских С-400. Американская сторона предполагала, что эти системы могут раскрыть технические возможности F-35, что негативно скажется на их боевом потенциале. Тем не менее, последние заявления турецкого министра обороны свидетельствуют о перемене в отношении США к этому вопросу. В интервью телеканалу CNN Turk Гюлер подчеркнул, что Турция не планирует передавать зенитно-ракетные комплексы С-400 другим государствам, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США больше не выражают возражений против использования Турцией зенитно-ракетных систем С-400, приобретенных у России. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. «В ходе наших последних встреч с американской стороной мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово. <…> Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — цитирует министра портал T24. В 2019 году Турция была исключена из программы разработки истребителя F-35 после покупки российских С-400. Американская сторона предполагала, что эти системы могут раскрыть технические возможности F-35, что негативно скажется на их боевом потенциале. Тем не менее, последние заявления турецкого министра обороны свидетельствуют о перемене в отношении США к этому вопросу. В интервью телеканалу CNN Turk Гюлер подчеркнул, что Турция не планирует передавать зенитно-ракетные комплексы С-400 другим государствам, передает RT.