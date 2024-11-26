26 ноября 2024

T24: США сняли возражения по использованию Турцией С-400

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военнослужащие цво, военная база, зенитно-ракетный комплекс, солдат, 201военная база
Ранее Вашингтон исключил Турцию из программы поставок F-35 из-за покупки российских С-400 Фото:

США больше не выражают возражений против использования Турцией зенитно-ракетных систем С-400, приобретенных у России. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

«В ходе наших последних встреч с американской стороной мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово. <…> Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — цитирует министра портал T24.

В 2019 году Турция была исключена из программы разработки истребителя F-35 после покупки российских С-400. Американская сторона предполагала, что эти системы могут раскрыть технические возможности F-35, что негативно скажется на их боевом потенциале. Тем не менее, последние заявления турецкого министра обороны свидетельствуют о перемене в отношении США к этому вопросу. В интервью телеканалу CNN Turk Гюлер подчеркнул, что Турция не планирует передавать зенитно-ракетные комплексы С-400 другим государствам, передает RT.

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США больше не выражают возражений против использования Турцией зенитно-ракетных систем С-400, приобретенных у России. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер. «В ходе наших последних встреч с американской стороной мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово. <…> Комплекс будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда мы можем его применять», — цитирует министра портал T24. В 2019 году Турция была исключена из программы разработки истребителя F-35 после покупки российских С-400. Американская сторона предполагала, что эти системы могут раскрыть технические возможности F-35, что негативно скажется на их боевом потенциале. Тем не менее, последние заявления турецкого министра обороны свидетельствуют о перемене в отношении США к этому вопросу. В интервью телеканалу CNN Turk Гюлер подчеркнул, что Турция не планирует передавать зенитно-ракетные комплексы С-400 другим государствам, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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