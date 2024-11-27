В Индии на горячих источниках нашли тело российской туристки

Российская туристка была найдена мертвой в горячем источнике в Индии. Известно, что она посещала религиозные места в стране вместе с группой друзей, а на источниках — медитировала.
«На записях камер видеонаблюдения видно, как она идет к роднику. В воскресенье утром местные жители обнаружили ее тело, плавающее в источнике, и сообщили в полицию», — рассказал местный полицейский Нихил Дев Чоудхари, его слова передает Life.ru.
На теле погибшей не было обнаружено следов травм, предполагаемой причиной смерти является отравление вредными природными газами, выделяющимися из источника, при этом не исключается и возможность сердечного приступа. По словам местных жителей, в источнике нельзя находиться дольше 15-20 минут.
Друзья женщины, также посещавшие с ней религиозные места в Индии, описывают ее как человека, следующего традиционным индуистским обрядам. В настоящее время ведутся процедуры по репатриации ее останков в Россию, однако планируется, что кремация пройдет в Уттаркаши с соблюдением местных ритуалов.
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