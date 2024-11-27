В Петербурге упростили систему налогообложения

В Санкт-Петербурге ввели специальную систему налогообложения «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН), которая «облегчит жизнь» микропредприятиям с численностью до пяти человек и оборотом до 60 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок.
«Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в третьем и окончательном чтении законопроект о налоговом режиме „Автоматизированная упрощенная система налогообложения“ (АУСН)», — заявил Четырбок, его слова передают «Ведомости». Он также отметил, что все организации и индивидуальные предприниматели микропредприятий получат возможность упростить свою жизнь с точки зрения ведения бухгалтерской отчетности и документации.
Принятие законопроекта сопровождалось обсуждением поправок, предложенных депутатом от КПРФ Ириной Ивановой, которые, однако, были отклонены. Предложения касались расширения льгот по кадастровой стоимости для объектов недвижимости более 1000 квадратных метров и продления льгот для организаций и индивидуальных предпринимателей, уже воспользовавшихся ими в прошлом году.
Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что со следующего года размер страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для малого и среднего бизнеса в России увеличится до 3 018 рублей. Индексация затронет предпринимателей, пользующихся АУСН, передает «Национальная служба новостей».
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