Начальника филиала ВСК арестовали по обвинению во взятках при исполнении гособоронзаказа

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для начальника филиала строительной компании ППК «ВСК» Дамира Гильфанова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
«В августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО „ТехноИнвестПсков“ взятку в размере одного миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по вышеуказанному договору», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным следствия, контроль за строительными работами осуществлялся специалистами из ППК «ВСК».
Судом было принято решение о взятии Гильфанова под стражу в качестве меры пресечения. Расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления. Уголовное дело касается многомиллионного контракта на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России, который исполнялся ООО «ТехноИнвестПсков».
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