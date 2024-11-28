Начальника филиала ВСК арестовали по обвинению во взятках при исполнении гособоронзаказа

СК РФ: начальник ППК «ВСК» Гильфанов заключен под стражу за взятку
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Начальник филиала ВСК заключен под стражу за взятки при исполнении гособоронзаказа
Начальник филиала ВСК заключен под стражу за взятки при исполнении гособоронзаказа Фото:

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для начальника филиала строительной компании ППК «ВСК» Дамира Гильфанова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ. 

«В августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО „ТехноИнвестПсков“ взятку в размере одного миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по вышеуказанному договору», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным следствия, контроль за строительными работами осуществлялся специалистами из ППК «ВСК».

Судом было принято решение о взятии Гильфанова под стражу в качестве меры пресечения. Расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления. Уголовное дело касается многомиллионного контракта на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России, который исполнялся ООО «ТехноИнвестПсков».

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Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для начальника филиала строительной компании ППК «ВСК» Дамира Гильфанова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.  «В августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО „ТехноИнвестПсков“ взятку в размере одного миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по вышеуказанному договору», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным следствия, контроль за строительными работами осуществлялся специалистами из ППК «ВСК». Судом было принято решение о взятии Гильфанова под стражу в качестве меры пресечения. Расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления. Уголовное дело касается многомиллионного контракта на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России, который исполнялся ООО «ТехноИнвестПсков».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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