28 ноября 2024

Производители и продавцы договорились снизить цены на молоко и масло в России

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Продуктовые магазины. Екатеринбург, продукты, молоко, супермаркет, молочная продукция, магазин, продуктовый магазин
Производители и продавцы договорились снизить цены на молоко Фото:
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В России взлетели цены на еду

Российские производители по договоренности с торговлей и регуляторами начали снижать цены на ряд социально значимых товаров, среди которых молоко и масло. Эти меры должно стабилизировать ситуацию на рынке с учетом высокой инфляции в стране.

«Крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам», — рассказал «Известиям» источник на рынке. Информацию подтвердили и его участники.

Снижение цен будет составлять от 10 до 15% в зависимости от продукции. Информацию об акциях и дисконтах подтвердили такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие.

Как сообщили в ФАС, антимонопольная ведет работу по стабилизации цен на социальные продукты. Большинство сетей группы компаний X5, а также «Ашан», «Магнит» и «Дикси» поддержали предложение антимонопольщиков, сообщив, что готовы расширить перечень товаров с ограниченной наценкой на уровне до 10%.

Генеральная прокуратура России ранее заинтересовалась сообщениями о росте цен на молоко. Глава ведомства Игорь Краснов поручил провести проверку стоимости молочной продукции и дать «принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов». К работе привлечены сотрудники ФАС, Минсельхоза и Минпромторга, пишет телеканал «Царьград».

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Российские производители по договоренности с торговлей и регуляторами начали снижать цены на ряд социально значимых товаров, среди которых молоко и масло. Эти меры должно стабилизировать ситуацию на рынке с учетом высокой инфляции в стране. «Крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам», — рассказал «Известиям» источник на рынке. Информацию подтвердили и его участники. Снижение цен будет составлять от 10 до 15% в зависимости от продукции. Информацию об акциях и дисконтах подтвердили такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие. Как сообщили в ФАС, антимонопольная ведет работу по стабилизации цен на социальные продукты. Большинство сетей группы компаний X5, а также «Ашан», «Магнит» и «Дикси» поддержали предложение антимонопольщиков, сообщив, что готовы расширить перечень товаров с ограниченной наценкой на уровне до 10%. Генеральная прокуратура России ранее заинтересовалась сообщениями о росте цен на молоко. Глава ведомства Игорь Краснов поручил провести проверку стоимости молочной продукции и дать «принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов». К работе привлечены сотрудники ФАС, Минсельхоза и Минпромторга, пишет телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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