Производители и продавцы договорились снизить цены на молоко и масло в России

29 ноября 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Производители и продавцы договорились снизить цены на молоко Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на еду Российские производители по договоренности с торговлей и регуляторами начали снижать цены на ряд социально значимых товаров, среди которых молоко и масло. Эти меры должно стабилизировать ситуацию на рынке с учетом высокой инфляции в стране. «Крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам», — рассказал «Известиям» источник на рынке. Информацию подтвердили и его участники. Снижение цен будет составлять от 10 до 15% в зависимости от продукции. Информацию об акциях и дисконтах подтвердили такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие. Как сообщили в ФАС, антимонопольная ведет работу по стабилизации цен на социальные продукты. Большинство сетей группы компаний X5, а также «Ашан», «Магнит» и «Дикси» поддержали предложение антимонопольщиков, сообщив, что готовы расширить перечень товаров с ограниченной наценкой на уровне до 10%. Генеральная прокуратура России ранее заинтересовалась сообщениями о росте цен на молоко. Глава ведомства Игорь Краснов поручил провести проверку стоимости молочной продукции и дать «принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов». К работе привлечены сотрудники ФАС, Минсельхоза и Минпромторга, пишет телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские производители по договоренности с торговлей и регуляторами начали снижать цены на ряд социально значимых товаров, среди которых молоко и масло. Эти меры должно стабилизировать ситуацию на рынке с учетом высокой инфляции в стране. «Крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам», — рассказал «Известиям» источник на рынке. Информацию подтвердили и его участники. Снижение цен будет составлять от 10 до 15% в зависимости от продукции. Информацию об акциях и дисконтах подтвердили такие крупные поставщики, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие. Как сообщили в ФАС, антимонопольная ведет работу по стабилизации цен на социальные продукты. Большинство сетей группы компаний X5, а также «Ашан», «Магнит» и «Дикси» поддержали предложение антимонопольщиков, сообщив, что готовы расширить перечень товаров с ограниченной наценкой на уровне до 10%. Генеральная прокуратура России ранее заинтересовалась сообщениями о росте цен на молоко. Глава ведомства Игорь Краснов поручил провести проверку стоимости молочной продукции и дать «принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов». К работе привлечены сотрудники ФАС, Минсельхоза и Минпромторга, пишет телеканал «Царьград».