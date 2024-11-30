«Кот» рассказал о провале ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаках используют большое количество дронов на разных частотах, чтобы попытаться обойти системы РЭБ ВС РФ в Курской области. Однако успехов в действиях противника не замечено. Российские военные срывают любые попытки ВСУ поразить цели, заявил боец с позывным «Кот» из группы командира «Аида» спецназа «Ахмат».
«Вчера ездили на позицию, детектором дронов обнаружено пять дронов [камикадзе] на разных частотах. Противник пытается как-то нашу РЭБ обойти, чтобы нас обезвредить, но ничего не получается», — рассказал «Кот» РИА Новости. По его словам, ВСУ используют для поражения целей большое количество дронов, которые работают на разных частотах.
Вооруженные силы Украины 6 августа предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. ВС РФ удалось уничтожить значительное количество военной техники противника. Столкновения с противником до сих пор продолжаются.
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