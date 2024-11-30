Арестован бывший замглавы Минтранса Семенов по делу о мошенничестве

30 ноября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Алексей Семенов покинул Минтранс в 2020 году, проработав там два года Фото: Минтранс России По делу о мошенничестве задержан экс-замглавы Минтранса Алексей Семенов. Об этом сообщил источник «Известий». «Алексей Семенов задержан по делу ФГУП „ЗащитаИнфоТранс“. Суд арестовал чиновника на два месяца», — говорится в материале. В картотеке сказано, что поводом для задержания послужило дело о крупном мошенничестве, которое было совершено организованной группой. Сам Семенов покинул Минтранс еще в 2020 году, проработав там всего два года. Он отвечал за цифровое развитие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По делу о мошенничестве задержан экс-замглавы Минтранса Алексей Семенов. Об этом сообщил источник «Известий». «Алексей Семенов задержан по делу ФГУП „ЗащитаИнфоТранс“. Суд арестовал чиновника на два месяца», — говорится в материале. В картотеке сказано, что поводом для задержания послужило дело о крупном мошенничестве, которое было совершено организованной группой. Сам Семенов покинул Минтранс еще в 2020 году, проработав там всего два года. Он отвечал за цифровое развитие.