Арестован бывший замглавы Минтранса Семенов по делу о мошенничестве

Алексей Семенов покинул Минтранс в 2020 году, проработав там два годаФото: Минтранс России
По делу о мошенничестве задержан экс-замглавы Минтранса Алексей Семенов. Об этом сообщил источник «Известий».
«Алексей Семенов задержан по делу ФГУП „ЗащитаИнфоТранс“. Суд арестовал чиновника на два месяца», — говорится в материале.
В картотеке сказано, что поводом для задержания послужило дело о крупном мошенничестве, которое было совершено организованной группой. Сам Семенов покинул Минтранс еще в 2020 году, проработав там всего два года. Он отвечал за цифровое развитие.
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По делу о мошенничестве задержан экс-замглавы Минтранса Алексей Семенов. Об этом сообщил источник «Известий». «Алексей Семенов задержан по делу ФГУП „ЗащитаИнфоТранс“. Суд арестовал чиновника на два месяца», — говорится в материале. В картотеке сказано, что поводом для задержания послужило дело о крупном мошенничестве, которое было совершено организованной группой. Сам Семенов покинул Минтранс еще в 2020 году, проработав там всего два года. Он отвечал за цифровое развитие.