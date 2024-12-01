Аналитики назвали самые популярные опасные запросы школьников и студентов ХМАО в интернете

Аналитики «Ростелекома» определили самые популярные категории заблокированных интернет-запросов, которые отправляли югорские школьники и студенты. Система безопасности ограничивала доступ к ресурсам, содержащим экстремистские и порнографические материалы, информацию о наркотиках, призывы к суициду, кибербуллинг и другие темы, опасные для психики детей. На первом месте в топе заблокированных запросов оказалась веб-реклама и сервисы накрутки просмотров — они составили 49% от общего числа запрещённых категорий.
«Эксперты ГК „Солар“ (дочерняя компания „Ростелекома“, работающая в сфере информационной безопасности) проанализировали еженедельное количество интернет-запросов, совершаемых учениками в школах, колледжах, техникумах, лицеях и других организациях общего и среднего профессионального образования ХМАО. В топ самых запрашиваемых запрещенных категорий вошли запросы на веб-рекламу и сервисы накрутки просмотров (49%), социальные сети (15%), сайты с онлайн-мошенничеством и фишингом (11%), глобальные поисковые системы (6%), а также вредоносное ПО и вирусы (4%)», — сообщила URA.RU пресс-служба «Ростелекома».
В среднем каждую неделю в школах, колледжах и лицеях региона фиксируется свыше 330 миллионов интернет-запросов. Из них 10,6% направляются на запрещённые ресурсы. Многие из этих запросов совершаются с личных устройств учащихся или компьютеров образовательных учреждений, подключённых к общей сети. Зачастую угрозу создаёт вредоносное ПО , установленное на устройствах без ведома владельцев.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже несколько человек пожаловались на сообщения с экстремистским содержанием, направленные школьникам. Полиция дала рекомендации по защите учеников от вербовки в интернете.
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