В полиции ХМАО объяснили как не стать жертвами вербовщиков террористов

УМВД ХМАО: нужно пресекать контакты подростков с незнакомыми людьми в интернете

26 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В полиции дали рекомендации югорчанам о том, как не стать жертвами вербовщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы избежать провокаций со стороны вербовщиков террористов, важно пресекать контакты подростков с незнакомыми людьми в интернете. Эту и другие рекомендации родителям и школьникам ХМАО дали в окружном УМВД. «В социальных сетях и мессенджерах провокаторы могут склонять россиян к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям. Особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь. Для вовлечения юных граждан в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на социальные сети и мессенджеры, основной аудиторией которых является молодежь», — пояснили в telegram-канале ведомства. В первую очередь, родителям подростков рекомендуется беседовать с ребенком, раскрывая все возможные риски в интернете. При этом важно научить школьника не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в соцсетях, а также интересоваться, с кем он ведет переписку. Стоит насторожиться, если ребенок начал выполнять задания, полученные в интернете — проходить так называемые «челленджи». Подросткам, в свою очередь, рекомендуется сообщать о любых подозрительных действиях и контактах родителям или педагогам. А также в любой сомнительной ситуации обращаться в правоохранительные органы по номеру телефона 102. Так, в Югре уже несколько человек пожаловались на сообщения с экстремистским содержанием, направленные школьникам. С предложениями о совершении преступления за деньги столкнулись подростки в Пыть-Яхе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы избежать провокаций со стороны вербовщиков террористов, важно пресекать контакты подростков с незнакомыми людьми в интернете. Эту и другие рекомендации родителям и школьникам ХМАО дали в окружном УМВД. «В социальных сетях и мессенджерах провокаторы могут склонять россиян к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям. Особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь. Для вовлечения юных граждан в экстремистскую и террористическую деятельность злоумышленники опираются на социальные сети и мессенджеры, основной аудиторией которых является молодежь», — пояснили в telegram-канале ведомства. В первую очередь, родителям подростков рекомендуется беседовать с ребенком, раскрывая все возможные риски в интернете. При этом важно научить школьника не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в соцсетях, а также интересоваться, с кем он ведет переписку. Стоит насторожиться, если ребенок начал выполнять задания, полученные в интернете — проходить так называемые «челленджи». Подросткам, в свою очередь, рекомендуется сообщать о любых подозрительных действиях и контактах родителям или педагогам. А также в любой сомнительной ситуации обращаться в правоохранительные органы по номеру телефона 102. Так, в Югре уже несколько человек пожаловались на сообщения с экстремистским содержанием, направленные школьникам. С предложениями о совершении преступления за деньги столкнулись подростки в Пыть-Яхе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.